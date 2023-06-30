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【ＣＢＣ賞】トップハンデのマッドクールは６枠８番　永島まなみ騎手のアビエルトは６枠７番

スポーツ報知
マッドクール

◆第５９回ＣＢＣ賞（７月２日、中京競馬場・芝１２００メートル、１２頭立て）

　サマースプリントスリーズ第２戦の枠順が６月３０日、決まった。マッドクール（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ダークエンジェル）は６枠８番、重賞初騎乗となる永島まなみ騎手とコンビを組むアビエルト（牡６歳、栗東・杉山佳明厩舎、父キンシャサノキセキ）は６枠７番からの発走となった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ヨシノイースター　牡５　５６　富田　暁

（２）タイセイアベニール　牡８　５６　和田　竜二

（３）エイシンスポッター　牡４　５７・５　角田　大河

（４）サンキューユウガ　牡７　５４　松山　弘平

（５）テイエムスパーダ　牝４　５５　国分　恭介

（６）スマートクラージュ　牡６　５７・５　岩田　望来

（７）アビエルト　牡６　５３　永島　まなみ

（８）マッドクール　牡４　５８・５　坂井　瑠星

（９）トゥラヴェスーラ　牡８　５８　藤岡　康太

（１０）ジャスパークローネ　牡４　５５　団野　大成

（１１）ディヴィナシオン　牡６　５６　川田　将雅

（１２）サンライズオネスト　牡６　５７　菱田　裕二

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