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宇野昌磨と鍵山優真、りくりゅうらがＮＨＫ杯出場　ＧＰシリーズ出場選手発表

スポーツ報知
宇野昌磨

　国際スケート連盟（ＩＳＵ）は２８日、フィギュアスケートの２０２３～２４年シーズンのグランプリ（ＧＰ）シリーズ出場選手を発表した。

　男子で、世界選手権連覇の宇野昌磨（トヨタ自動車）は、第４戦中国杯と第６戦ＮＨＫ杯、２２年北京五輪銀メダルで、左足首の故障から完全復活を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、第３戦フランス杯と、第６戦ＮＨＫ杯にエントリーされた。

　女子は、世界選手権２連覇の坂本花織（シスメックス）が、第２戦スケートカナダと第５戦フィンランド大会、２２年ＧＰファイナル女王の三原舞依（シスメックス）は第４戦中国杯と第６戦ＮＨＫ杯に入った。また、２０２２～２３年シーズンを途中から休養していた２２年北京五輪代表の樋口新葉（ノエビア）は、第３戦フランス杯と第６戦ＮＨＫ杯に出場する。紀平梨花（トヨタ自動車）は第２戦スケートカナダに入った。

　ペアで、世界選手権金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は、第１戦スケートアメリカと第６戦ＮＨＫ杯に出場する。

　◆以下、ＧＰシリーズ出場の日本選手

　▽第１戦スケートアメリカ（１０月２０～２２日）

　佐藤駿、壷井達也、吉岡希、千葉百音、河辺愛菜、吉田陽菜、三浦璃来、木原龍一組

　▽第２戦スケートカナダ（１０月２７～２９日）

　三浦佳生、友野一希、山本草太、坂本花織、紀平梨花、渡辺倫果

　▽第３戦フランス杯（１１月３～５日）

　鍵山優真、片伊勢武アミン、島田高志郎、千葉百音、樋口新葉、住吉りをん

　▽第４戦中国杯（１１月１０～１２日）

　宇野昌磨、友野一希、山本草太、三原舞依、渡辺倫果、吉田陽菜

　▽第５戦フィンランド大会（１１月１７～１９日）

　三浦佳生、佐藤駿、島田高志郎、坂本花織、住吉りをん、河辺愛菜

　▽第６戦ＮＨＫ杯（１１月２４～２６日）

　宇野昌磨、鍵山優真、三原舞依、樋口新葉、三浦璃来、木原龍一組、小松原美里、尊組

　ＧＰシリーズの成績上位６人（組）によるＧＰファイナルは、１２月７～１０日に中国・北京で開催される。

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