帝王賞は売上レコードを更新…前年比２３・７％増の４４億８８１万６００円

６月２８日に大井競馬場で行われた帝王賞・Ｊｐｎ１の売上は４４億８８１万６００円で、前年比２３・７％増で、従来の１位だった２１年の４２億９７０２万５８００円の同競走の１レース売上レコードを更新した。