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帝王賞は売上レコードを更新…前年比２３・７％増の４４億８８１万６００円

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帝王賞を制したメイショウハリオ（右）（左から）２着のクラウンプライド、３着のテーオーケインズ（カメラ・中島　傑）

　６月２８日に大井競馬場で行われた帝王賞・Ｊｐｎ１の売上は４４億８８１万６００円で、前年比２３・７％増で、従来の１位だった２１年の４２億９７０２万５８００円の同競走の１レース売上レコードを更新した。

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