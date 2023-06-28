「マイナビオールスター　２０２３」ファン投票最終結果発表　阪神勢が全９部門でトップを独占！史上最多１０人選出

日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、「マイナビオールスターゲーム２０２３」（７月１９日・バンテリンドーム、同２０日・マツダ）のファン投票最終結果を発表した。セ・リーグは先発、中継ぎ、抑えを含めた全９部門のトップを阪神勢が占め、選出１１選手のうち、史上最多となる１０選手が選ばれた結果となった。また近本光司外野手（２８）が両リーグ最多となる７６万９５８７票を集めた。
パ・リーグはロッテ・佐々木朗希投手（２１）が先発投手部門で２年連続の選出された。
以下、ファン投票で選出された選手
【セ・リーグ】
先 発 村上 頌樹（阪神）
中継ぎ 岩崎 優（阪神）
抑 え 湯浅 京己（阪神）
捕 手 梅野 隆太郎（阪神）
一 塁 大山 悠輔（阪神）
二 塁 中野 拓夢（阪神）
三 塁 佐藤 輝明（阪神）
遊 撃 木浪 聖也（阪神）
外 野 近本 光司（阪神）
秋山 翔吾（広島）
Ｓ・ノイジー（阪神）
【パ・リーグ】
先 発 佐々木 朗希（ロッテ）
中継ぎ 山崎 颯一郎（オリックス）
抑 え Ｒ・オスナ（ソフトバンク）
捕 手 森 友哉（オリックス
一 塁 頓宮 裕真（オリックス）
二 塁 外崎 修汰（西武）
三 塁 栗原 陵矢（ソフトバンク）
遊 撃 源田 壮亮（西武）
外 野 近藤 健介（ソフトバンク）
松本 剛（日本ハム）
杉本 裕太郎（オリックス）
指名打者 柳田 悠岐（ソフトバンク）