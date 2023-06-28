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「マイナビオールスター　２０２３」ファン投票最終結果発表　阪神勢が全９部門でトップを独占！史上最多１０人選出

スポーツ報知
オールスターにファン投票で選出された（前列左から）近本光司、中野拓夢、梅野隆太郎、村上頌樹、（後列左から）大山悠輔、木浪聖也、岩崎優、シェルドン・ノイジー（カメラ・岩田　大補）

　日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、「マイナビオールスターゲーム２０２３」（７月１９日・バンテリンドーム、同２０日・マツダ）のファン投票最終結果を発表した。セ・リーグは先発、中継ぎ、抑えを含めた全９部門のトップを阪神勢が占め、選出１１選手のうち、史上最多となる１０選手が選ばれた結果となった。また近本光司外野手（２８）が両リーグ最多となる７６万９５８７票を集めた。

パ・リーグはロッテ・佐々木朗希投手（２１）が先発投手部門で２年連続の選出された。

以下、ファン投票で選出された選手

【セ・リーグ】

先　発　村上　頌樹（阪神）

中継ぎ　岩崎　優（阪神）

抑　え　湯浅　京己（阪神）

捕　手　梅野　隆太郎（阪神）

一　塁　大山　悠輔（阪神）

二　塁　中野　拓夢（阪神）

三　塁　佐藤　輝明（阪神）

遊　撃　木浪　聖也（阪神）

外　野　近本　光司（阪神）

　　　　秋山　翔吾（広島）

　　　　Ｓ・ノイジー（阪神）

【パ・リーグ】

先　発　佐々木　朗希（ロッテ）

中継ぎ　山崎　颯一郎（オリックス）

抑　え　Ｒ・オスナ（ソフトバンク）

捕　手　森　友哉（オリックス

一　塁　頓宮　裕真（オリックス）

二　塁　外崎　修汰（西武）

三　塁　栗原　陵矢（ソフトバンク）

遊　撃　源田　壮亮（西武）

外　野　近藤　健介（ソフトバンク）

　　　　松本　剛（日本ハム）

　　　　杉本　裕太郎（オリックス）

指名打者　柳田　悠岐（ソフトバンク）

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