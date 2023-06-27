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【セパ公示】（２７日）巨人が戸郷翔征、ブリンソンを、阪神は西勇輝を登録

スポーツ報知
戸郷翔征

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽阪神　西勇輝投手、熊谷敬宥内野手

　▽巨人　戸郷翔征投手、ブリンソン外野手

　▽広島　ターリー投手

　▽中日　高松渡内野手

　【同抹消】

　なし

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　なし

　【同抹消】

　なし

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