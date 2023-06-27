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【セパ公示】（２７日）巨人が戸郷翔征、ブリンソンを、阪神は西勇輝を登録
2023年6月27日 16時21分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽阪神 西勇輝投手、熊谷敬宥内野手
▽巨人 戸郷翔征投手、ブリンソン外野手
▽広島 ターリー投手
▽中日 高松渡内野手
【同抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
なし
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