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フレッシュ球宴に巨人・浅野翔吾、阪神・森下翔太ら　出場４２選手が決定

スポーツ報知
浅野翔吾

　７月１８日に富山市民球場（アルペンスタジアム）で開催される「プロ野球フレッシュオールスターゲーム２０２３」の出場選手が２２日、発表された。

　イースタン、ウエスタン両リーグから、それぞれ２１人が出場。巨人のドラフト１位・浅野翔吾外野手、阪神の１位・森下翔太外野手らが選出された。

◆出場選手（カッコ内は所属球団、ドラフト指名年度と順位、★は新人）

【イースタン・リーグ選抜】

▽投手

★林優樹（楽天　２２年６位）

★菊地吏玖（ロッテ　２２年１位）

★高野脩汰（ロッテ　２２年４位）

山田龍聖（巨人　２１年２位）

竹山日向（ヤクルト　２１年５位）

黒田将矢（西武　２１年５位）

★矢沢宏太（日本ハム　２２年１位）

小園健太（ＤｅＮＡ　２１年１位）

深沢鳳介（ＤｅＮＡ　２１年５位）

▽捕手

山瀬慎之助（巨人　１９年５位）

古市尊（西武　２１年育成１位）

★松尾汐恩（ＤｅＮＡ　２２年１位）

▽内野手

★平良竜哉（楽天　２２年５位）

★辰見鴻之介（楽天　２２年育成１位）

★友杉篤輝（ロッテ　２２年２位）

★北村恵吾（ヤクルト　２２年５位）

細川凌平（日本ハム　２０年４位）

★奈良間大己（日本ハム　２２年５位）

▽外野手

★浅野翔吾（巨人　２２年１位）

★沢井廉（ヤクルト　２２年３位）

★蛭間拓哉（西武　２２年１位）

【ウエスタン・リーグ選抜】

▽投手

★門別啓人（阪神　２２年２位）

桐敷拓馬（阪神　２１年３位）

★松本晴（ソフトバンク　２２年５位）

★木村光（ソフトバンク　２２年育成３位）

★益田武尚（広島　２２年３位）

★曽谷龍平（オリックス　２２年１位）

★入山海斗（オリックス　２２年育成３位）

★仲地礼亜（中日　２２年１位）

▽捕手

渡辺陸（ソフトバンク　１８年育成１位）

福永奨（オリックス　２１年３位）

▽内野手

高寺望夢（阪神　２０年７位）

★内田湘大（広島　２２年２位）

二俣翔一（広島　２０年育成１位）

野口智哉（オリックス　２１年２位）

★浜将乃介（中日　２２年５位）

★樋口正修（中日　２２年育成３位）

▽外野手

★森下翔太（阪神　２２年１位）

★井坪陽生（阪神　２２年３位）

★生海（ソフトバンク　２２年３位）

★中村貴浩（広島　２２年育成２位）

ブライト健太（中日　２１年１位）

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