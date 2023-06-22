フレッシュ球宴に巨人・浅野翔吾、阪神・森下翔太ら　出場４２選手が決定

７月１８日に富山市民球場（アルペンスタジアム）で開催される「プロ野球フレッシュオールスターゲーム２０２３」の出場選手が２２日、発表された。
イースタン、ウエスタン両リーグから、それぞれ２１人が出場。巨人のドラフト１位・浅野翔吾外野手、阪神の１位・森下翔太外野手らが選出された。
◆出場選手（カッコ内は所属球団、ドラフト指名年度と順位、★は新人）
【イースタン・リーグ選抜】
▽投手
★林優樹（楽天 ２２年６位）
★菊地吏玖（ロッテ ２２年１位）
★高野脩汰（ロッテ ２２年４位）
山田龍聖（巨人 ２１年２位）
竹山日向（ヤクルト ２１年５位）
黒田将矢（西武 ２１年５位）
★矢沢宏太（日本ハム ２２年１位）
小園健太（ＤｅＮＡ ２１年１位）
深沢鳳介（ＤｅＮＡ ２１年５位）
▽捕手
山瀬慎之助（巨人 １９年５位）
古市尊（西武 ２１年育成１位）
★松尾汐恩（ＤｅＮＡ ２２年１位）
▽内野手
★平良竜哉（楽天 ２２年５位）
★辰見鴻之介（楽天 ２２年育成１位）
★友杉篤輝（ロッテ ２２年２位）
★北村恵吾（ヤクルト ２２年５位）
細川凌平（日本ハム ２０年４位）
★奈良間大己（日本ハム ２２年５位）
▽外野手
★浅野翔吾（巨人 ２２年１位）
★沢井廉（ヤクルト ２２年３位）
★蛭間拓哉（西武 ２２年１位）
【ウエスタン・リーグ選抜】
▽投手
★門別啓人（阪神 ２２年２位）
桐敷拓馬（阪神 ２１年３位）
★松本晴（ソフトバンク ２２年５位）
★木村光（ソフトバンク ２２年育成３位）
★益田武尚（広島 ２２年３位）
★曽谷龍平（オリックス ２２年１位）
★入山海斗（オリックス ２２年育成３位）
★仲地礼亜（中日 ２２年１位）
▽捕手
渡辺陸（ソフトバンク １８年育成１位）
福永奨（オリックス ２１年３位）
▽内野手
高寺望夢（阪神 ２０年７位）
★内田湘大（広島 ２２年２位）
二俣翔一（広島 ２０年育成１位）
野口智哉（オリックス ２１年２位）
★浜将乃介（中日 ２２年５位）
★樋口正修（中日 ２２年育成３位）
▽外野手
★森下翔太（阪神 ２２年１位）
★井坪陽生（阪神 ２２年３位）
★生海（ソフトバンク ２２年３位）
★中村貴浩（広島 ２２年育成２位）
ブライト健太（中日 ２１年１位）