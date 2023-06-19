【大学野球】侍ジャパン大学日本代表２６選手が決定　主将は青学大・中島大輔　日米大学野球で米国と勝負

第４４回日米大学野球選手権大会（現地時間７月８日開幕・米ノースカロライナ、サウスカロライナ）の出場選手を決める侍ジャパン大学代表選考合宿は１９日、バッティングパレス相石スタジアムひらつかで最終日を迎え、出場する２６選手が決まった。

主将は青学大・中島大輔が務める。

代表チームは６月２９日から７月３日にバッティングパレス相石スタジアムひらつかで直前合宿を実施。７月１日にはエネオスと、２日には東芝と練習試合を行い、４日に渡米。現地でオープン戦を１試合行った後、本大会５試合に臨む。

【投手】

下村海翔 青学大 九州国際大付 ４年 右投右打

木村仁 九州共立大 北九州 ４年 右投右打

細野晴希 東洋大 東亜学園 ４年 左投左打

村田賢一 明大 春日部共栄 ４年 右投右打

常広羽也斗 青学大 大分舞鶴 ４年 右投右打

蒔田稔 明大 九州学院 ４年 右投右打

草加勝 亜大 創志学園 ４年 右投右打

岩井俊介 名城大 京都翔英 ４年 右投右打

武内夏暉 国学院大 八幡南 ４年 左投左打

上田大河 大商大 大商大高 ４年 右投右打

古謝樹 桐蔭横浜大 湘南学院 ４年 左投左打

【捕手】

宮崎恭輔 慶大 国学院久我山 ４年 右投右打

有馬諒 関大 近江 ４年 右投右打

進藤勇也 上武大 筑陽学園 ４年 右投右打

【内野手】

広瀬隆太 慶大 慶応 ４年 右投右打

熊田任洋 早大 東邦 ４年 右投左打

辻本倫太郎 仙台大 北海 ４年 右投右打

上田希由翔 明大 愛知産大三河 ４年 右投左打

佐々木泰 青学大 県岐阜商 ３年 右投右打

宗山塁 明大 広陵 ３年 右投左打

宮下朝陽 東洋大 北海 ２年 右投右打

【外野手】

中島大輔 青学大 龍谷大平安 ４年 右投左打

天井一輝 亜大 広島商 ４年 右投左打

宮崎一樹 山梨学院大 山梨学院 ４年 右投右打

西川史礁 青学大 龍谷大平安 ３年 右投右打

渡部聖弥 大商大 広陵 ３年 右投右打

【コーチングスタッフ】

監督 大久保哲也

コーチ 鈴木英之、溝口智成、川村卓