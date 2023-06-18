全日・宮原健斗ら新日リングに登場　地元大会成功の永田裕志は青柳優馬の三冠王座挑戦を受諾…佐倉大会全成績

◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ～ Ｒｏａｄ ｔｏ ＳＴＲＯＮＧ ～」大会（１８日、千葉・佐倉市民体育館、観衆１７１６人）

新日の永田裕志がプロデュースする「永田裕志Ｐｒｏｄｕｃｅ Ｂｌｕｅ Ｊｕｓｔｉｃｅ １２～青義回帰～」として開催された地元での大会。メインイベントの８人タッグマッチに全日本プロレスから宮原健斗、安齊勇馬、青柳優馬、青柳亮生のトップ戦士４人が参戦。現在、全日の三冠ヘビー級王座を保持する永田、新日の「エース」棚橋弘至、小島聡、マスター・ワト組と激突した。

トップ団体同士が正面対決した一戦で、青柳亮生を必殺のナガタロック２で仕留めた永田は試合後のリングで青柳優馬の三冠王座への挑戦表明を受諾。「俺は逃げも隠れもしない」と堂々、言い放った。

◆全成績

▽１０分１本勝負

△大岩陵平（１０分００秒 時間切れ引き分け）藤田晃生△

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇田口隆祐、ボルチン・オレッグ（７分２４秒 エビ固め）オスカー・ロイベ、タイガーマスク●

▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

〇ＹＯＨ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、矢野通、真壁刀義（８分１８秒 ＤＩＲＥＣＴ ＤＲＩＶＥ→体固め）ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ＳＨＯ、ディック東郷●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＴＪＰ、フランシスコ・アキラ、グレート―Ｏ―カーン（１２分５８秒 ピノイストレッチ）クラーク・コナーズ、ドリラ・モロニー、外道●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇ゲイブ・キッド、アレックス・コグリン（１０分５３秒 ハイジャックパイルドライバー→片エビ固め）後藤洋央紀、中島佑斗●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇海野翔太、エル・デスペラード、成田蓮（１１分０７秒 デスライダー→片エビ固め）オカダ・カズチカ、石井智宏、本間朋晃●

▽１０人タッグマッチ３０分１本勝負

〇辻陽太、内藤哲也、鷹木信悟、高橋ヒロム（９分４６秒 スピアー→体固め）ＳＡＮＡＤＡ、タイチ、金丸義信、ＴＡＫＡみちのく●

▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

〇永田裕志、棚橋弘至、小島聡、マスター・ワト（２３分５１秒 ナガタロック２）宮原健斗、安齊勇馬、青柳優馬、青柳亮生●