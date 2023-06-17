注 目
報知SNS
ウルトラマンシリーズ誕生秘話
松井秀喜さんへの質問募集中！
お知らせ
ホーム
会員限定
巨人
芸能
野球
大谷翔平
サッカー
ゴルフ
スポーツ
箱根駅伝
大相撲
競馬
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
釣り
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【セパ公示】（１７日）巨人がグリフィンを登録、ＤｅＮＡが浜口遥大を抹消
2023年6月17日 12時14分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽巨人 グリフィン投手
▽広島 森翔平投手
【同抹消】
▽ＤｅＮＡ 浜口遥大投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
なし
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
巨人
注目トピック
競馬専門サイト「馬トク」
地方競馬の予想データ提供開始！独自の指数であなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
５年ぶり再会の役所広司に聞いた「日本映画の未来」への真摯な答え…カンヌ男優賞受賞のトップ俳優の思いとは
（6月17日 08:00）
【ロッテ】池田来翔、右手薬指骨折も１軍でプレー継続…「粘れ」―父の言葉に背中押された
（6月17日 05:30）
ＮＨＫ大河「どうする家康」ムロ秀吉のゲス演技にＳＮＳも絶賛！ 築山殿事件の予兆も…第２３回みどころ
（6月16日 16:00）
兵庫競馬の新人・山本屋太三騎手 デビュー２か月で８勝の好成績につながった少年期の取り組み
（6月16日 11:30）
ソダシを手がけた今浪厩務員の心に残る一言「毎日が思い出だった」
（6月16日 11:00）
インフォメーション
ゲームみたいな詰将棋
AIと対戦し解答を導き出す新感覚詰将棋。伊藤果八段が出題！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
報知新聞150周年