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【セパ公示】（１７日）巨人がグリフィンを登録、ＤｅＮＡが浜口遥大を抹消

スポーツ報知
グリフィン

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽巨人　グリフィン投手

　▽広島　森翔平投手

　【同抹消】

　▽ＤｅＮＡ　浜口遥大投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

なし

　【同抹消】

なし

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