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【巨人】中田翔の通算１５００安打記念グッズの予約販売開始

スポーツ報知
中田翔選手の通算１５００安打達成記念Ｔシャツ

　巨人は１４日、同日の西武戦（東京ドーム）でプロ野球史上１３４人目となる通算１５００安打を達成した、中田翔選手の記念グッズ第１弾の予約販売を開始したと発表した。

　ジャイアンツ公式オンラインストア（ｈｔｔｐｓ：／／ｓｔｏｒｅ．ｇｉａｎｔｓ．ｊｐ／？ｕｔｍ＿ｓｏｕｒｃｅ＝ｇｏｏｄｓｎｅｗｓ＆ｕｔｍ＿ｍｅｄｉｕｍ＝ｒｅｆｅｒｒａｌ＆ｕｔｍ＿ｃａｍｐａｉｇｎ＝２０２３‐０６‐１４）で取り扱うほか、１４日から東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗除く）でも販売を開始した。

　１５００安打まで残り２本で迎えたこの試合、中田翔は「６番・一塁」で先発出場。第２打席の左前適時打で記録まであと１本と迫ると、７回の第４打席で二塁強襲の内野安打を放ち、節目の記録に到達した。日本ハム時代の２００９年５月２３日にヤクルト戦（札幌ドーム）で初安打を記録しており、プロ通算１６年目での記録達成となった。

　第１弾の商品は、記念ロゴをあしらったＴシャツとタオル。第２弾以降の商品も順次、発売を予定している。

　【商品一覧】※金額は１０％消費税込み

　・Ｔシャツ　４５００円

　・フェースタオル　２４００円

　【ジャイアンツ公式オンラインストア】ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：／／ｓｔｏｒｅ．ｇｉａｎｔｓ．ｊｐ／ｊａ／ｔｏｋｙｏ‐ｙｏｍｉｕｒｉ‐ｇｉａｎｔｓ／ｓｈｏ‐ｎａｋａｔａ／ｔ‐１２０１５９４８７０＋ａ‐２５１４８５８１４４＋ｚ‐９‐２５９５２４４５６０？ｐａｇｅＳｉｚｅ＝７２＆ｓｏｒｔＯｐｔｉｏｎ＝ＮｅｗｅｓｔＡｒｒｉｖａｌｓ＆ｕｔｍ＿ｓｏｕｒｃｅ＝ｇｏｏｄｓｎｅｗｓ＆ｕｔｍ＿ｍｅｄｉｕｍ＝ｒｅｆｅｒｒａｌ＆ｕｔｍ＿ｃａｍｐａｉｇｎ＝２０２３‐０６‐１４

　※予約販売期間は１４日２８日正午

　【東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」取り扱い店舗】

　・ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ　ＰＲＥＭＩＵＭ（２２　ゲート横）

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