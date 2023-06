サッカー元日本代表MFの本田圭佑が12日に自身のツイッターを更新。同日に86歳で亡くなった元イタリア首相のシルビオ・ベルルスコーニ氏を追悼した。同氏は本田が在籍したイタリア1部ACミランの会長も務めた。

本田は「Thank you for everything! R.I.P.」とつづり、同氏の写真を添付した。

ベルルスコーニ氏はサッカーにも情熱を注ぎACミランを買収し、自ら会長を務めた。本田は2014年から17年まで同クラブに在籍した。