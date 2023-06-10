【巨人】大城卓三、ソフトバンク石川から逆転３ラン「逆転された後にすぐに取り返すことができて良かったです」

◆日本生命セ・パ交流戦 ソフトバンク―巨人（１０日・ＰａｙＰａｙドーム）
大城卓三捕手が７番でスタメン出場。４回にソフトバンク先発・石川から逆転３ランを放った。
２点のリードを許して迎えたこの回、岡本和真内野手の死球、丸佳浩外野手の右前打でつくったチャンスに打席に立つと、石川のフォークボールの落ち際を捕らえ、右翼席への９号３ラン。その後も打者一巡の猛攻でこの回一挙５点を奪った。
大城は「打ったのはフォークです。逆転された後にすぐに取り返すことができて良かったです」とコメントした。
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