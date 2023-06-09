【エプソムＣ】ジャスティンカフェは８枠１５番から初重賞狙う

第４０回エプソムＣ・Ｇ３（６月１１日、東京・芝１６００メートル＝１７頭立て）の枠順が確定した。
前走のダービー卿ＣＴ・Ｇ３で０秒１差の２着に好走したジャスティンカフェ（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は大外８枠の１５番から初タイトルを狙うことになった。
ダービー卿ＣＴに続く重賞連勝がかかるインダストリア（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎）は２枠４番。今週で短期免許での騎乗がラストとなるＤ・レーン騎手がコンビを組むレインフロムヘヴン（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）は３枠５番に決まった。
枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
◆第４０回エプソムＣ・Ｇ３（６月１１日、東京競馬場・芝１８００メートル）
（１）エアロロノア 田辺裕信 ５７
（２）マテンロウスカイ 横山典弘 ５７
（３）インダストリア Ｃ・ルメール ５８
（４）カワキタレブリー 松山弘平 ５７
（５）レインフロムヘヴン Ｄ・レーン ５７
（６）ショウナンマグマ 吉田豊 ５７
（７）ピースワンパラディ 大野拓弥 ５７
（８）フィアスプライド 菅原明良 ５５
（９）ガロアクリーク 石橋脩 ５８
（１０）ヤマニンサンパ 杉原誠人 ５７
（１１）ヤマニンサルバム 三浦皇成 ５７
（１２）エアファンディタ 戸崎圭太 ５７
（１３）トーラスジェミニ 木幡育也 ５７
（１４）レクセランス 木幡巧也 ５７
（１５）ジャスティンカフェ 横山和生 ５７
（１６）ラストドラフト 松岡正海 ５７
（１７）ルージュエヴァイユ 石川裕紀人 ５５