イクイノックスなどが参戦する宝塚記念の主な出走予定馬と想定騎手…ファン投票最終結果は８日発表

◆第６４回宝塚記念・Ｇ１（６月２５日、阪神・芝２２００メートル）

第６４回宝塚記念・Ｇ１が２５日に阪神競馬場で行われる。当レースは、特別登録した馬の中からファン投票で上位１０頭に優先出走権が与えられる夏のグランプリ。ファン投票第２回中間発表では、２０２２年の年度代表馬で４歳初戦のドバイ・シーマクラシックを圧勝したイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が１３万５９３１票で１位をキープしている。ファン投票の最終結果は６月８日に発表される。７日時点での主な出走予定馬と想定騎手は以下の通り。

アスクビクターモア（牡４歳、美浦・田村康仁厩舎）＝横山武史騎手

イクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎）＝クリストフ・ルメール騎手

ヴェラアズール（牡６歳、栗東・渡辺薫彦厩舎）＝松山弘平騎手

ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎）＝未定

ジャスティンパレス（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎）＝鮫島克駿騎手

ジェラルディーナ（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎）＝武豊騎手

スルーセブンシーズ（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎）＝池添謙一騎手

ダノンザキッド（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎）＝北村友一騎手

ディープボンド（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎）＝和田竜二騎手

ドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学厩舎）＝幸英明騎手

ブレークアップ（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎）＝川田将雅騎手

ボッケリーニ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎）＝浜中俊騎手

ミクソロジー（牡４歳、栗東・辻野泰之厩舎）＝西村淳也騎手

モズベッロ（牡７歳、栗東・森田きゅう舎）＝角田大河騎手

ユニコーンライオン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎）＝坂井瑠星騎手