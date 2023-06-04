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【５日の予告先発】阪神・桐敷拓馬―ロッテ・小島和哉、ＤｅＮＡ・平良拳太郎―西武・松本航
2023年6月4日 18時30分
スポーツ報知
【日本生命セ・パ交流戦】
◆ＤｅＮＡ・平良拳太郎―西武・松本航（１８時・横浜）
◆阪神・桐敷拓馬―ロッテ・小島和哉（１８時・甲子園）
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