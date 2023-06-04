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【日本ハム】北山亘基がプロ初打席で同点タイムリー！　塁上でバンザイ　東京ドームどよめく

スポーツ報知
２回２死一、二塁、同点の左前適時打を放つ北山亘基（カメラ・中島　傑）

◆日本生命セ・パ交流戦　巨人―日本ハム（４日・東京ドーム）

　日本ハムの２年目・北山亘基投手がプロ初打席で同点適時打を放った。１点を追う２回２死一、二塁。追い込まれてから巨人先発・松井の高め１４８キロ直球をはじき返した。鋭い打球は三遊間を破り、左前へ。東京ドームもどよめく初安打にベンチもお祭り騒ぎとなり、北山も塁上でバンザイ。何度もガッツポーズを繰り返した。

　前日「全然期待しないでほしい」と苦笑いしていた打撃でいきなりの“自援護”。３勝目を懸けてマウンドに上がる右腕を援護しようと、続く細川も右翼線へ適時二塁打を放ち、いきなり逆転に成功した。

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