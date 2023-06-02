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【鳴尾記念】重賞３勝目を目指すソーヴァリアントは８枠１４番　金鯱賞２着のフェーングロッテンは３枠４番　枠順決定

スポーツ報知
ソーヴァリアント

◆第７６回鳴尾記念・Ｇ３（６月３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

　枠順が６月２日、決定した。ソーヴァリアント（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１４番から重賞３勝目を狙う。金鯱賞２着のフェーングロッテン（牡４歳、栗東・宮本博厩舎、父ブラックタイド）は３枠４番。マリアエレーナ（牝５歳、栗東・吉田直弘厩舎、父クロフネ）は４枠７番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）グラティアス　　　　　牡５　５７　北村　友一

（２）カラテ　　　　　　　　牡７　５７　菅原　明良

（３）ディアマンミノル　　　牡６　５７　藤岡　康太

（４）フェーングロッテン　　牡４　５７　松若　風馬

（５）モズベッロ　　　　　　牡７　５７　幸　英明

（６）インプレス　　　　　　牡４　５７　鮫島　克駿

（７）マリアエレーナ　　　　牝５　５５　松山　弘平

（８）ワンダフルタウン　　　牡５　５７　和田　竜二

（９）アドマイヤハダル　　　牡５　５７　岩田　望来

（１０）サトノルークス　　　牡７　５７　荻野　極

（１１）ヒンドゥタイムズ　　セン７　５７　武　豊

（１２）ボッケリーニ　　　　牡７　５７　浜中　俊

（１３）マイネルファンロン　牡８　５７　坂井　瑠星

（１４）ソーヴァリアント　　牡５　５７　クリストフ・ルメール

（１５）スカーフェイス　　　牡７　５７　西村　淳也

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