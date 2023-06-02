【鳴尾記念】重賞３勝目を目指すソーヴァリアントは８枠１４番　金鯱賞２着のフェーングロッテンは３枠４番　枠順決定

◆第７６回鳴尾記念・Ｇ３（６月３日、阪神競馬場・芝２０００メートル）
枠順が６月２日、決定した。ソーヴァリアント（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１４番から重賞３勝目を狙う。金鯱賞２着のフェーングロッテン（牡４歳、栗東・宮本博厩舎、父ブラックタイド）は３枠４番。マリアエレーナ（牝５歳、栗東・吉田直弘厩舎、父クロフネ）は４枠７番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）グラティアス 牡５ ５７ 北村 友一
（２）カラテ 牡７ ５７ 菅原 明良
（３）ディアマンミノル 牡６ ５７ 藤岡 康太
（４）フェーングロッテン 牡４ ５７ 松若 風馬
（５）モズベッロ 牡７ ５７ 幸 英明
（６）インプレス 牡４ ５７ 鮫島 克駿
（７）マリアエレーナ 牝５ ５５ 松山 弘平
（８）ワンダフルタウン 牡５ ５７ 和田 竜二
（９）アドマイヤハダル 牡５ ５７ 岩田 望来
（１０）サトノルークス 牡７ ５７ 荻野 極
（１１）ヒンドゥタイムズ セン７ ５７ 武 豊
（１２）ボッケリーニ 牡７ ５７ 浜中 俊
（１３）マイネルファンロン 牡８ ５７ 坂井 瑠星
（１４）ソーヴァリアント 牡５ ５７ クリストフ・ルメール
（１５）スカーフェイス 牡７ ５７ 西村 淳也