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カズ、ポルトガル最終戦で後半１９分から途中出場
2023年5月28日 20時36分
スポーツ報知
ポルトガル２部オリベイレンセの元日本代表ＦＷ三浦知良（５６）が２８日、リーグ最終戦のレイションイス戦に臨み、後半１９分から途中出場した。
オリベイレンセとの期限付き移籍は、同国の今季終了まで。
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