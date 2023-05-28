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カズ、ポルトガル最終戦で後半１９分から途中出場

スポーツ報知
三浦知良

　ポルトガル２部オリベイレンセの元日本代表ＦＷ三浦知良（５６）が２８日、リーグ最終戦のレイションイス戦に臨み、後半１９分から途中出場した。

　オリベイレンセとの期限付き移籍は、同国の今季終了まで。

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