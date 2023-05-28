注 目
報知SNS
ウルトラマンシリーズ誕生秘話
販売戦略社員を募集
お知らせ
ホーム
会員限定
巨人
芸能
野球
大谷翔平
サッカー
ゴルフ
スポーツ
箱根駅伝
大相撲
競馬
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
釣り
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【パ公示】（２８日）オリックスが宮城大弥、楽天が荘司康誠を登録、楽天が松井友飛を抹消
2023年5月28日 11時13分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 宮城大弥投手
▽楽天 荘司康誠投手
【同抹消】
▽楽天 松井友飛投手
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
センバツ
夏の甲子園
夏の地方大会
春季大会
準硬式野球特集
東京六大学準硬式野球
東都大学準硬式野球
野球
注目トピック
競馬専門サイト「馬トク」
地方競馬の予想データ提供開始！独自の指数であなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
【日本ダービー】田中歩アナ、本命は青葉賞１着のスキルヴィング コースと距離実績が心強い
（5月28日 12:26）
【ダービー】宮下瞳騎手の本命はスキルヴィング ソールオリエンスに十分対抗できる存在
（5月28日 12:17）
【ダービー】木之前葵騎手の本命はタスティエーラ 展開やペースがはまれば十分に巻き返せる
（5月28日 12:09）
【日本ダービー】鹿戸雄一調教師の娘、成瀬琴です 本命は幼なじみ・横山武史くんのソールオリエンスです
（5月28日 12:00）
【仙ペン】今の阪神を止められるのは
（5月28日 06:00）
インフォメーション
ゲームみたいな詰将棋
AIと対戦し解答を導き出す新感覚詰将棋。伊藤果八段が出題！
聴くスポーツ報知
紙面記事から厳選した見どころをGoogle Podcastなどで配信中！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
報知新聞150周年
×