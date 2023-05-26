注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 販売戦略社員を募集
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 大谷翔平 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【目黒記念】重賞２勝目を狙うライラックは２枠４番　プラダリアは３枠６番　枠順確定

スポーツ報知
重賞２勝目を狙うライラック

◆第１３７目黒記念・Ｇ２（５月２８日、東京競馬場・芝２５００メートル）

　出走馬１８頭の枠順が５月２６日、決まった。昨年のエリザベス女王杯２着で、日経賞４着以来のレースとなるライラック（牝４歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は２枠４番に入った。また昨年の青葉賞を勝ち、今年は日経新春杯、京都記念で３着のプラダリア（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は３枠６番に、２年前の２着馬ヒートオンビート（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は５枠１０番、重賞初挑戦のサリエラ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）は８枠１６番となった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ゼッフィーロ　　　　　　牡４　５６　川田　将雅

（２）バーデンヴァイラー　　　牡５　５８　坂井　瑠星

（３）カントル　　　　　　　　牡７　５６　横山　和生

（４）ライラック　　　　　　　牝４　５６　ミルコ・デムーロ

（５）ユーキャンスマイル　　　牡８　５８　石橋　脩

（６）プラダリア　　　　　　　牡４　５７　池添　謙一

（７）ディアスティマ　　　　　牡６　５７　北村　友一

（８）フォワードアゲン　　　セン６　５４　柴田　善臣

（９）ダンディズム　　　　　セン７　５６　浜中　俊

（１０）ヒートオンビート　　牡６　５８　ダミアン・レーン

（１１）アーティット　　　　牡４　５７　岩田　望来

（１２）プリマヴィスタ　　　牡６　５４　丸山　元気

（１３）セファーラジエル　　牡５　５６　吉田　隼人

（１４）バラジ　　　　　　　牡４　５６　三浦　皇成

（１５）アリストテレス　　　牡６　５８　戸崎　圭太

（１６）サリエラ　　　　　　牝４　５５・５　クリストフ・ルメール

（１７）コトブキテティス　　牝６　５１　永野　猛蔵

（１８）ラストドラフト　　　牡７　５７　松岡　正海

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×