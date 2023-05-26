【目黒記念】重賞２勝目を狙うライラックは２枠４番　プラダリアは３枠６番　枠順確定

◆第１３７目黒記念・Ｇ２（５月２８日、東京競馬場・芝２５００メートル）

出走馬１８頭の枠順が５月２６日、決まった。昨年のエリザベス女王杯２着で、日経賞４着以来のレースとなるライラック（牝４歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）は２枠４番に入った。また昨年の青葉賞を勝ち、今年は日経新春杯、京都記念で３着のプラダリア（牡４歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は３枠６番に、２年前の２着馬ヒートオンビート（牡７歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は５枠１０番、重賞初挑戦のサリエラ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）は８枠１６番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ゼッフィーロ 牡４ ５６ 川田 将雅

（２）バーデンヴァイラー 牡５ ５８ 坂井 瑠星

（３）カントル 牡７ ５６ 横山 和生

（４）ライラック 牝４ ５６ ミルコ・デムーロ

（５）ユーキャンスマイル 牡８ ５８ 石橋 脩

（６）プラダリア 牡４ ５７ 池添 謙一

（７）ディアスティマ 牡６ ５７ 北村 友一

（８）フォワードアゲン セン６ ５４ 柴田 善臣

（９）ダンディズム セン７ ５６ 浜中 俊

（１０）ヒートオンビート 牡６ ５８ ダミアン・レーン

（１１）アーティット 牡４ ５７ 岩田 望来

（１２）プリマヴィスタ 牡６ ５４ 丸山 元気

（１３）セファーラジエル 牡５ ５６ 吉田 隼人

（１４）バラジ 牡４ ５６ 三浦 皇成

（１５）アリストテレス 牡６ ５８ 戸崎 圭太

（１６）サリエラ 牝４ ５５・５ クリストフ・ルメール

（１７）コトブキテティス 牝６ ５１ 永野 猛蔵

（１８）ラストドラフト 牡７ ５７ 松岡 正海