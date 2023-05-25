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【日本ダービー】無敗のダービー馬へソールオリエンスは３枠５番　皐月賞２着のタスティエーラは６枠１２番

スポーツ報知
３枠５番に決まったソールオリエンス

◆第９０回日本ダービー・Ｇ１（５月２８日、東京競馬場・芝２４００メートル）

　枠順が２５日、決定した。皐月賞では豪快な末脚で差し切り勝ちを決めたソールオリエンス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）は３枠５番から史上８頭目となる無敗での皐月賞＆ダービーの２冠制覇を狙う。報知杯弥生賞勝ち馬で皐月賞２着のタスティエーラ（牡３歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は６枠１２番、３連勝で青葉賞を制したスキルヴィング（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は１枠２番、、皐月賞は道中で落鉄がありながらも３着したファントムシーフ（牡３歳、栗東・西村真幸厩舎、父ハービンジャー）は７枠１４番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

　（１）ベラジオオペラ　　　牡３　横山　和生　５７

　（２）スキルヴィング　　　牡３　クリストフ・ルメール　５７

　（３）ホウオウビスケッツ　牡３　丸田　恭介　５７

　（４）トップナイフ　　　　牡３　横山　典弘　５７

　（５）ソールオリエンス　　牡３　横山　武史　５７

　（６）ショウナンバシット　牡３　ミルコ・デムーロ　５７

　（７）フリームファクシ　　牡３　吉田　隼人　５７

　（８）メタルスピード　　　牡３　津村　明秀　５７

　（９）グリューネグリーン　牡３　石川　裕紀人　５７

（１０）シャザーン　　　　　牡３　岩田　望来　５７

（１１）ハーツコンチェルト　牡３　松山　弘平　５７

（１２）タスティエーラ　　　牡３　ダミアン・レーン　５７

（１３）シーズンリッチ　　　牡３　戸崎　圭太　５７

（１４）ファントムシーフ　　牡３　武　豊　５７

（１５）ノッキングポイント　牡３　北村　宏司　５５

（１６）パクスオトマニカ　　牡３　田辺　裕信　５７

（１７）ドゥラエレーデ　　　牡３　坂井　瑠星　５７

（１８）サトノグランツ　　　牡３　川田　将雅　５７

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