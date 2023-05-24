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【巨人】戸郷翔征、プロ２度目の完封でハーラートップタイ５勝目…岡本和真の３試合連続９号ソロが決勝弾

スポーツ報知
ハーラートップタイの５勝目を挙げた戸郷翔征（カメラ・頓所美代子）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１―０ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

　３位の巨人が２位のＤｅＮＡに辛勝。貯金を１とした。

　先発の戸郷翔征投手が９回無失点の快投。昨年７月１２日の阪神戦（甲子園）以来、プロ２度目の完封で阪神・大竹と並ぶリーグ・トップタイの５勝目を挙げた。「１－０」での完封は自身初。東京ドームでの完封も初となった。

　打線は２回無死、４番・岡本和真内野手がＤｅＮＡ先発・石田の低めのストレートを捕らえ、左翼席に飛び込む前夜から２打席連続、３試合連続の９号弾。ホームランダービートップのＤｅＮＡ・牧と宮崎に並ぶ一発で先制したが、その後は石田の好投の前に無得点に抑え込まれた。

　６回には秋広優人内野手がＤｅＮＡの４割打者・宮崎の右翼フェンス際の打球を２０２センチの身長を生かしたジャンピングキャッチ。戸郷を救う場面もあった。

→→次ページに「東京Ｄ初完封」動画

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