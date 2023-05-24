【巨人】戸郷翔征、５回まで無失点投球…岡本和真の３戦連発９号ソロの援護受け勝ち投手の権利ゲット

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）

リーグ・トップタイの５勝目を目指しマウンドに上がった巨人・戸郷翔征は３回２死二、三塁のピンチを背負ったが、４割打者の宮崎を三ゴロに打ち取るなど粘りのピッチング。５回まで被安打４、１奪三振、無四球の投球内容で無失点投球。勝ち投手の権利をゲットした。

直近２登板はいずれも地方球場だったため、本拠地・東京ドームでは今月２日以来、３週間ぶりの登板。中７日と休養十分で迎えたマウンドで右腕が躍動した。

打線は岡本和真内野手が２回、先頭で立った打席でＤｅＮＡ先発・石田の低めのストレートを捕らえ、打った瞬間の一発。左翼席に飛び込む前夜から２打席連続、３試合連続の９号弾でホームランダービートップのＤｅＮＡ・牧と宮崎に並ぶ豪快弾で１点をリードしている。

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