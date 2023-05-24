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【セパ公示】（２４日）巨人は田中千晴を登録、赤星優志を抹消　オリックスが福田周平を抹消

スポーツ報知
巨人の田中千晴

◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ヤクルト　山本大貴投手

　▽ヤクルト　今野龍太投手

　▽ヤクルト　西田明央捕手

　▽ＤｅＮＡ　石田健大投手

　▽巨人　田中千晴投手

　▽広島　戸根千明投手

　【同抹消】

　▽ヤクルト　石川雅規投手

　▽ヤクルト　エスピナル投手

　▽ヤクルト　内山壮真捕手

　▽ＤｅＮＡ　平良拳太郎投手

　▽巨人　赤星優志投手

　▽広島　塹江敦哉投手

　【注】広島の戸根千明選手は、特例２０２３により、登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。横浜ＤｅＮＡベイスターズの石田健大選手は特例２０２３により、出場選手登録、抹消後１０日間を経ずに再登録となる。ヤクルトの内山壮真選手は特例２０２３の対象選手。山本大貴選手、西田明央選手は特例２０２３の代替指名選手となる。代替指名選手のヤクルトの石川雅規選手は出場選手登録、抹消となるが、特例２０２３の適用により、１０日間を経ずに再登録可能。

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　黒木優太投手

　▽西武　本田圭佑投手

　▽ロッテ　山本大斗外野手

　【同抹消】

　▽オリックス　小木田敦也投手

　▽オリックス　福田周平外野手

　▽日本ハム　メネズ投手

　【注】オリックスの黒木優太選手は特例２０２３により、出場選手登録、抹消後１０日間を経ずに再登録となる。

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