【セパ公示】（２４日）巨人は田中千晴を登録、赤星優志を抹消　オリックスが福田周平を抹消

◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽ヤクルト 山本大貴投手

▽ヤクルト 今野龍太投手

▽ヤクルト 西田明央捕手

▽ＤｅＮＡ 石田健大投手

▽巨人 田中千晴投手

▽広島 戸根千明投手

【同抹消】

▽ヤクルト 石川雅規投手

▽ヤクルト エスピナル投手

▽ヤクルト 内山壮真捕手

▽ＤｅＮＡ 平良拳太郎投手

▽巨人 赤星優志投手

▽広島 塹江敦哉投手

【注】広島の戸根千明選手は、特例２０２３により、登録抹消後１０日間を経ずに復帰となる。横浜ＤｅＮＡベイスターズの石田健大選手は特例２０２３により、出場選手登録、抹消後１０日間を経ずに再登録となる。ヤクルトの内山壮真選手は特例２０２３の対象選手。山本大貴選手、西田明央選手は特例２０２３の代替指名選手となる。代替指名選手のヤクルトの石川雅規選手は出場選手登録、抹消となるが、特例２０２３の適用により、１０日間を経ずに再登録可能。

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽オリックス 黒木優太投手

▽西武 本田圭佑投手

▽ロッテ 山本大斗外野手

【同抹消】

▽オリックス 小木田敦也投手

▽オリックス 福田周平外野手

▽日本ハム メネズ投手

【注】オリックスの黒木優太選手は特例２０２３により、出場選手登録、抹消後１０日間を経ずに再登録となる。