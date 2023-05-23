【地方競馬】ジョッキーズチャンピオンシップ第１ステージは福原杏が首位に…盛岡競馬

「２０２３地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」（ＪＣＳ）ファーストステージが２３日、盛岡競馬場の１１、１２Ｒの２鞍で、全国１２の地方競馬場２２年度勝利数１位の１２人により争われ、浦和１位の福原杏（ふくはら・まい、２２）が、第１戦８着、第２戦１着の３４ポイントで首位に立った。２位は１、１１着の落合玄太（２４）＝北海道１位＝で３１ポイント、３位は、２、９着の宮川実（４１）＝高知１位＝で２２ポイント。

ＪＣＳはこの後、７月６日に園田競馬場で、ファイナルステージ２競走を行い、計４競走のポイント最上位の優勝者が「２０２３ワールドオールスタージョッキーズ」（８月２６、２７日、ＪＲＡ札幌競馬場）の地方競馬代表候補騎手に選定される。

【ＪＣＳ第１ステージ順位】

〈１〉福原 杏（浦 和）３４

〈２〉落合玄太（北海道）３１

〈３〉宮川 実（高 知）２２

〈４〉渡辺竜也（笠 松）２２

〈５〉青柳正義（金 沢）２１

〈６〉吉村智洋（兵 庫）１６

〈７〉山口 勲（佐 賀）１６

〈８〉矢野貴之（大 井）１６

〈９〉岡部 誠（愛 知）１６

〈１０〉山崎誠士（川 崎）１４

〈１１〉山本聡哉（岩 手）１０

〈１２〉森 泰斗（船 橋） ２

※同点の場合は最上位着順優先。