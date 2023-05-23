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【地方競馬】ジョッキーズチャンピオンシップ第１ステージは福原杏が首位に…盛岡競馬

スポーツ報知
福原杏

　「２０２３地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」（ＪＣＳ）ファーストステージが２３日、盛岡競馬場の１１、１２Ｒの２鞍で、全国１２の地方競馬場２２年度勝利数１位の１２人により争われ、浦和１位の福原杏（ふくはら・まい、２２）が、第１戦８着、第２戦１着の３４ポイントで首位に立った。２位は１、１１着の落合玄太（２４）＝北海道１位＝で３１ポイント、３位は、２、９着の宮川実（４１）＝高知１位＝で２２ポイント。

　ＪＣＳはこの後、７月６日に園田競馬場で、ファイナルステージ２競走を行い、計４競走のポイント最上位の優勝者が「２０２３ワールドオールスタージョッキーズ」（８月２６、２７日、ＪＲＡ札幌競馬場）の地方競馬代表候補騎手に選定される。

　【ＪＣＳ第１ステージ順位】

〈１〉福原　杏（浦　和）３４

〈２〉落合玄太（北海道）３１

〈３〉宮川　実（高　知）２２

〈４〉渡辺竜也（笠　松）２２

〈５〉青柳正義（金　沢）２１

〈６〉吉村智洋（兵　庫）１６

〈７〉山口　勲（佐　賀）１６

〈８〉矢野貴之（大　井）１６

〈９〉岡部　誠（愛　知）１６

〈１０〉山崎誠士（川　崎）１４

〈１１〉山本聡哉（岩　手）１０

〈１２〉森　泰斗（船　橋）　２

※同点の場合は最上位着順優先。

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