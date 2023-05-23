注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 販売戦略社員を募集
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 大谷翔平 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

藤波辰爾「ドラディション」、旗揚げ１５周年記念大会の全カード決定…ＬＥＯＮＡが北村彰基と対戦…５・３０後楽園

スポーツ報知
藤波辰爾

　プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾（６９）が主宰する「ドラディション」は２３日までに旗揚げ１５周年ツアー「ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ　１５ｔｈ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　ＴＨＥ　ＲＩＳＥ　ＯＦ　ＳＰＩＲＩＴ　ＴＯＵＲ　ＰＨＡＳＥ―１　ＩＮ　ＴＯＫＹＯ」（３０日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。

　第３試合で藤波の長男、ＬＥＯＮＡがプロレスリングＺＥＲＯ１の北村彰基とシングルマッチで対戦する。これで全６試合が決定した。今大会はメインイベントで藤波が新日本プロレスのＩＷＧＰジュニアヘビー級王者・高橋ヒロムと初対決。さらに全日本プロレスの諏訪魔がドラディション初参戦など旗揚げ１５周年記念大会にふさわしい豪華カードがラインアップされた。

　ドラディション５・３０後楽園大会全カード

　▼メインイベント６０分１本勝負

　

藤波辰爾、船木誠勝、新崎人生　ｖｓ　越中詩郎、高橋ヒロム、ＡＫＩＲＡ　

　▼セミファイナル４５分１本勝負

長井満也、諏訪魔、シュン・スカイウォーカー　ｖｓ　岡林裕二、関本大介、ＭＡＺＡＤＡ

　▼タッグマッチ３０分１本勝負

望月成晃、吉田綾斗　ｖｓ　樋口和貞、吉野コータロー

　▼シングルマッチ１５分１本勝負

ＬＥＯＮＡ　ｖｓ　北村彰基

　▼３ＷＡＹマッチ２０分１本勝負

ＭＵＳＡＳＨＩ　ｖｓ　アンディーウー　ｖｓ　青木優也

　▼タッグマッチ２０分１本勝負

倉島信行、三州ツバ吉　ｖｓ　洞口義浩、酒井博生

続きを読む

格闘技

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×