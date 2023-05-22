注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 販売戦略社員を募集
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 大谷翔平 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

オスプレイ、棚橋弘至撃破でＵＳ王座挑戦権に王手　ＫＥＮＴＡはＳＴＲＯＮＧ王座奪還…新日ロングビーチ大会全成績

スポーツ報知
棚橋弘至を下しＩＷＧＰ　ＵＳ王座挑戦権獲得に王手をかけたウィル・オスプレイ（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「Ｒｅｓｕｒｇｅｎｃｅ」大会（２１日、米カリフォア州ロングビーチ・Ｗａｌｔｅｒ　Ｐｙｒａｍｉｄ）

　セミファイナルのＩＷＧＰ　ＵＳヘビー級王座ナンバーワン・コンテンダートーナメント１回戦でウィル・オスプレイが必殺のストームブレイカーで棚橋弘至を撃破。王者ケニー・オメガへの挑戦権獲得に向け、最大の関門を突破。６月４日の大阪城ホール大会でのランス・アーチャーとの決勝に駒を進めた。

　ＳＴＲＯＮＧ無差別級王座戦では、ＫＥＮＴＡが初防衛を狙ったヒクレオとのリターンマッチでリングアウト勝ち。王座を奪還した。

　メインイベントの初代ＳＴＲＯＮＧ女子王座決定トーナメント決勝では、ウィロー・ナイチンゲールが必殺のＢａｂｅ　Ｗｉｔｈ　Ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒｂｏｍｂで優勝候補筆頭だったメルセデス・モネを下し、初代女王の座に就いた。

　また、第４試合終了後にオージー・オープンのカイル・フレッチャーが登場。マーク・デイビスの負傷により、ＩＷＧＰタッグとＳＴＲＯＮＧタッグ王座の返上を発表した。

　◆全成績

　▽２０分１本勝負

　〇ザ・ＤＫＣ（８分２３秒　ＤＫＣｒｕｃｉｆｉｘ）ベイトマン●

　▽２０分１本勝負

　〇アレックス・コグリン（９分２６秒　ジャックハマー→片エビ固め）クリストファー・ダニエルズ●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇バルバロ・カベルナリオ、ヴィールス（１４分０５秒　カベルナリア）ザック・セイバーＪｒ．、バッド・デュード・ティト●

　▽初代ＳＴＲＯＮＧ女子王座決定トーナメント１回戦３０分１本勝負

　〇メルセデス・モネ（モネメーカー→片エビ固め）ステファニー・バッケル●

　▽同３０分１本勝負

　〇ウィロー・ナイチンゲール（９分３７秒　　Ｂａｂｅ　Ｗｉｔｈ　Ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒｂｏｍｂ）向後桃●

　▽ＮＯ　ＤＱストリートファイトマッチ時間無制限１本勝負

　〇ジュース・ロビンソン（２３分１０秒　体固め）フレッド・ロッサー●

　▽ＳＴＲＯＮＧ無差別級選手権試合３０分１本勝負

　〇ＫＥＮＴＡ（１１分５７秒　リングアウト）ヒクレオ●

　※ＫＥＮＴＡが新王者に、ヒクレオは初防衛に失敗

　▽スペシャル６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇海野翔太、ジョン・モクスリー、ウィーラー・ユウタ（１９分２３秒　デスライダー→片エビ固め）オカダ・カズチカ、石井智宏、ロッキー・ロメロ●

　▽ＩＷＧＰ　ＵＳヘビー級王座ナンバーワン・コンテンダートーナメント１回戦６０分１本勝負

　〇ウィル・オスプレイ（１６分４４秒　ストームブレイカー→片エビ固め）棚橋弘至●

　※オスプレイが決勝進出

　▽初代ＳＴＲＯＮＧ女子王座決定トーナメント決勝戦３０分１本勝負

　〇ウィロー・ナイチンゲール（１３分３４秒　Ｂａｂｅ　Ｗｉｔｈ　Ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒｂｏｍｂ）メルセデス・モネ●

　※ナイチンゲールが初代ＳＴＲＯＮＧ女子王者に

続きを読む

格闘技

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×