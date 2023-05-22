オスプレイ、棚橋弘至撃破でＵＳ王座挑戦権に王手 ＫＥＮＴＡはＳＴＲＯＮＧ王座奪還…新日ロングビーチ大会全成績

◆新日本プロレス「Ｒｅｓｕｒｇｅｎｃｅ」大会（２１日、米カリフォア州ロングビーチ・Ｗａｌｔｅｒ Ｐｙｒａｍｉｄ）

セミファイナルのＩＷＧＰ ＵＳヘビー級王座ナンバーワン・コンテンダートーナメント１回戦でウィル・オスプレイが必殺のストームブレイカーで棚橋弘至を撃破。王者ケニー・オメガへの挑戦権獲得に向け、最大の関門を突破。６月４日の大阪城ホール大会でのランス・アーチャーとの決勝に駒を進めた。

ＳＴＲＯＮＧ無差別級王座戦では、ＫＥＮＴＡが初防衛を狙ったヒクレオとのリターンマッチでリングアウト勝ち。王座を奪還した。

メインイベントの初代ＳＴＲＯＮＧ女子王座決定トーナメント決勝では、ウィロー・ナイチンゲールが必殺のＢａｂｅ Ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｐｏｗｅｒｂｏｍｂで優勝候補筆頭だったメルセデス・モネを下し、初代女王の座に就いた。

また、第４試合終了後にオージー・オープンのカイル・フレッチャーが登場。マーク・デイビスの負傷により、ＩＷＧＰタッグとＳＴＲＯＮＧタッグ王座の返上を発表した。

◆全成績

▽２０分１本勝負

〇ザ・ＤＫＣ（８分２３秒 ＤＫＣｒｕｃｉｆｉｘ）ベイトマン●

▽２０分１本勝負

〇アレックス・コグリン（９分２６秒 ジャックハマー→片エビ固め）クリストファー・ダニエルズ●

▽タッグマッチ２０分１本勝負

〇バルバロ・カベルナリオ、ヴィールス（１４分０５秒 カベルナリア）ザック・セイバーＪｒ．、バッド・デュード・ティト●

▽初代ＳＴＲＯＮＧ女子王座決定トーナメント１回戦３０分１本勝負

〇メルセデス・モネ（モネメーカー→片エビ固め）ステファニー・バッケル●

▽同３０分１本勝負

〇ウィロー・ナイチンゲール（９分３７秒 Ｂａｂｅ Ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｐｏｗｅｒｂｏｍｂ）向後桃●

▽ＮＯ ＤＱストリートファイトマッチ時間無制限１本勝負

〇ジュース・ロビンソン（２３分１０秒 体固め）フレッド・ロッサー●

▽ＳＴＲＯＮＧ無差別級選手権試合３０分１本勝負

〇ＫＥＮＴＡ（１１分５７秒 リングアウト）ヒクレオ●

※ＫＥＮＴＡが新王者に、ヒクレオは初防衛に失敗

▽スペシャル６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇海野翔太、ジョン・モクスリー、ウィーラー・ユウタ（１９分２３秒 デスライダー→片エビ固め）オカダ・カズチカ、石井智宏、ロッキー・ロメロ●

▽ＩＷＧＰ ＵＳヘビー級王座ナンバーワン・コンテンダートーナメント１回戦６０分１本勝負

〇ウィル・オスプレイ（１６分４４秒 ストームブレイカー→片エビ固め）棚橋弘至●

※オスプレイが決勝進出

▽初代ＳＴＲＯＮＧ女子王座決定トーナメント決勝戦３０分１本勝負

〇ウィロー・ナイチンゲール（１３分３４秒 Ｂａｂｅ Ｗｉｔｈ Ｔｈｅ Ｐｏｗｅｒｂｏｍｂ）メルセデス・モネ●

※ナイチンゲールが初代ＳＴＲＯＮＧ女子王者に