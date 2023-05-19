【平安Ｓ】前走圧勝のグロリアムンディは１枠２番　武豊騎手とノットゥルノは３枠５番からスタート　枠順決定

◆第３０回平安Ｓ・Ｇ３（５月２０日、京都・ダート１９００メートル）
出走馬１６頭の枠順が１９日、決定した。交流Ｇ２のダイオライト記念を９馬身差で圧勝したグロリアムンディ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キングカメハメハ）は１枠２番からのスタート。引き続き川田将雅騎手とのコンビで中央の重賞タイトルも手にするか。
昨年のジャパンダートダービーで交流Ｇ１勝ちをしているノットゥルノ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父ハーツクライ）は、３枠５番に決まった。左回りの川崎記念は８着に終わったが、得意の右回りで巻き返しを図る。鞍上は引き続き武豊騎手。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）サンライズホープ 牡６ ５７ 幸 英明
（２）グロリアムンディ 牡５ ５８ 川田 将雅
（３）ハイエンド 牡４ ５７ 鮫島 克駿
（４）ホウオウルバン 牡５ ５７ 内田 博幸
（５）ノットゥルノ 牡４ ５９ 武 豊
（６）デルマルーヴル 牡７ ５７ 松岡 正海
（７）カテドラル 牡７ ５７ 西村 淳也
（８）ロードヴァレンチ セン４ ５７ 永野 猛蔵
（９）メイショウフンジン 牡５ ５７ 酒井 学
（１０）タイセイドレフォン 牡４ ５７ 団野 大成
（１１）ハギノアレグリアス 牡６ ５７ 岩田 望来
（１２）テリオスベル 牝６ ５５ 古川 吉洋
（１３）カフジオクタゴン 牡４ ５７ 坂井 瑠星
（１４）ゲンパチルシファー 牡７ ５７ 藤岡 佑介
（１５）ヴァンヤール 牡５ ５７ 荻野 極
（１６）メイショウカズサ 牡６ ５７ 浜中 俊