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【西武】山川穂高の出場選手登録を抹消　球団説明「総合的に判断してコンディション的に」

スポーツ報知
西武・山川穂高

　西武・山川穂高内野手が１２日、出場選手登録を抹消された。球団は「総合的に判断してコンディション的に」と理由を説明している。代わって平沼翔大内野手が昇格した。

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