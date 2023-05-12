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【西武】山川穂高の出場選手登録を抹消 球団説明「総合的に判断してコンディション的に」
2023年5月12日 16時11分
スポーツ報知
西武・山川穂高内野手が１２日、出場選手登録を抹消された。球団は「総合的に判断してコンディション的に」と理由を説明している。代わって平沼翔大内野手が昇格した。
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