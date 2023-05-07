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Ｗメインで福田龍彌がＧＰ優勝　大原樹理は防衛に成功…全試合結果

スポーツ報知
フライ級ＧＰを制し、暫定王者に輝いた福田龍彌

◆ＤＥＥＰ　１１３　ＩＭＰＡＣＴ～フライ級ＧＰ決勝戦～（７日、後楽園ホール）

　フライ級ＧＰ決勝と、ライト級タイトルマッチのダブルメインで行われた「ＤＥＥＰ　１１３」。ＲＩＺＩＮでも活躍する福田龍彌（ＭＩＢＵＲＯ）が、本田良介（フリー）に判定で勝利。フライ級ＧＰを制した。また、フライ級暫定王者に認定された。

　ライト級のタイトルマッチは王者の大原樹理（ＫＩＢＡ　マーシャルアーツクラブ）が、上迫博仁（ＮＩＣＥ　ＢＡＤ　ＧＹＭ）に判定で勝利し防衛に成功した。

　朝倉未来の愛弟子も同大会に出場。西谷大成は判定勝ち。ヒロヤ（ともにトライフォース赤坂）は判定負けを喫した。

　【全試合結果】

　▽第１試合　メガトン級

　〇江畑秀範（１回２分２８秒　ＴＫＯ）誠悟●

　▽第２試合　フェザー級

　〇西谷大成（判定　３―０）高野優樹●

　▽第３試合　フライ級

　〇村元友太郎（判定　３―０）ビョン・ジェウン●

　▽第４試合　５８キロ

　〇安谷屋智弘（判定　３―０）ヒロヤ●

　▽第５試合　フェザー級

　〇青井人（２回３分３６秒　ドクターストップ）中村大介●

　▽第６試合　ライト級

　〇北岡悟（３回２分２４秒　フロントチョーク）大山釼呑助●

　▽第７試合　バンタム級

　〇ＣＯＲＯ（１回　三角締め）力也●

　▽第８試合　ライト級タイトルマッチ

　〇大原樹理（判定　３―２）上迫博仁●

　▽第９試合　ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・決勝戦

　〇福田龍彌（判定　５―０）本田良介●

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