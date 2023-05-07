Ｗメインで福田龍彌がＧＰ優勝　大原樹理は防衛に成功…全試合結果

◆ＤＥＥＰ １１３ ＩＭＰＡＣＴ～フライ級ＧＰ決勝戦～（７日、後楽園ホール）
フライ級ＧＰ決勝と、ライト級タイトルマッチのダブルメインで行われた「ＤＥＥＰ １１３」。ＲＩＺＩＮでも活躍する福田龍彌（ＭＩＢＵＲＯ）が、本田良介（フリー）に判定で勝利。フライ級ＧＰを制した。また、フライ級暫定王者に認定された。
ライト級のタイトルマッチは王者の大原樹理（ＫＩＢＡ マーシャルアーツクラブ）が、上迫博仁（ＮＩＣＥ ＢＡＤ ＧＹＭ）に判定で勝利し防衛に成功した。
朝倉未来の愛弟子も同大会に出場。西谷大成は判定勝ち。ヒロヤ（ともにトライフォース赤坂）は判定負けを喫した。
【全試合結果】
▽第１試合 メガトン級
〇江畑秀範（１回２分２８秒 ＴＫＯ）誠悟●
▽第２試合 フェザー級
〇西谷大成（判定 ３―０）高野優樹●
▽第３試合 フライ級
〇村元友太郎（判定 ３―０）ビョン・ジェウン●
▽第４試合 ５８キロ
〇安谷屋智弘（判定 ３―０）ヒロヤ●
▽第５試合 フェザー級
〇青井人（２回３分３６秒 ドクターストップ）中村大介●
▽第６試合 ライト級
〇北岡悟（３回２分２４秒 フロントチョーク）大山釼呑助●
▽第７試合 バンタム級
〇ＣＯＲＯ（１回 三角締め）力也●
▽第８試合 ライト級タイトルマッチ
〇大原樹理（判定 ３―２）上迫博仁●
▽第９試合 ＤＥＥＰフライ級ＧＰ・決勝戦
〇福田龍彌（判定 ５―０）本田良介●