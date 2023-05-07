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【高校野球】関東大会組み合わせ決定　公立校は１校のみ　専大松戸ＶＳ浦和学院、慶応ＶＳ木更津総合など好カード続々

スポーツ報知
神奈川大会を制し、喜び合う慶応ナイン

　山梨で７日、決勝が行われ、関東地区の各大会が終了。２０日から神奈川で開催される第７５回春季高校野球関東大会の組み合わせが決まった。出場１７校のうち、公立校は山梨１位の甲府工のみ。センバツ優勝校で山梨２位の山梨学院は、２０日の１回戦で横浜隼人（神奈川３位）と対戦する。決勝は２８日午前１０時から横浜スタジアムで行われる。

　初戦のカードは下記の通り。

【５月２０日】

◇サーティーフォー保土ケ谷

▽１回戦

１０：３０　山梨学院（山梨２位）対横浜隼人（神奈川３位）

▽２回戦

１３：００　専大松戸（千葉１位）対浦和学院（埼玉２位）

１５：３０　作新学院（栃木１位）対相洋（神奈川２位）

◇横須賀スタジアム

▽２回戦

１２：００　甲府工（山梨１位）対明和県央（群馬２位）

１４：３０　常総学院（茨城１位）対関東第一（東京２位）

【５月２１日】

◇サーティーフォー保土ケ谷

▽２回戦

１０：００　慶応（神奈川１位）対木更津総合（千葉２位）

１２：３０　昌平（埼玉１位）対文星芸大付（栃木２位）

◇横須賀スタジアム

▽２回戦

１０：００　健大高崎（群馬１位）対土浦日大（茨城２位）

１２：３０　帝京（東京１位）対＜山梨学院・横浜隼人の勝者＞

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