【高校野球】関東大会組み合わせ決定 公立校は１校のみ 専大松戸ＶＳ浦和学院、慶応ＶＳ木更津総合など好カード続々

山梨で７日、決勝が行われ、関東地区の各大会が終了。２０日から神奈川で開催される第７５回春季高校野球関東大会の組み合わせが決まった。出場１７校のうち、公立校は山梨１位の甲府工のみ。センバツ優勝校で山梨２位の山梨学院は、２０日の１回戦で横浜隼人（神奈川３位）と対戦する。決勝は２８日午前１０時から横浜スタジアムで行われる。

初戦のカードは下記の通り。

【５月２０日】

◇サーティーフォー保土ケ谷

▽１回戦

１０：３０ 山梨学院（山梨２位）対横浜隼人（神奈川３位）

▽２回戦

１３：００ 専大松戸（千葉１位）対浦和学院（埼玉２位）

１５：３０ 作新学院（栃木１位）対相洋（神奈川２位）

◇横須賀スタジアム

▽２回戦

１２：００ 甲府工（山梨１位）対明和県央（群馬２位）

１４：３０ 常総学院（茨城１位）対関東第一（東京２位）

【５月２１日】

◇サーティーフォー保土ケ谷

▽２回戦

１０：００ 慶応（神奈川１位）対木更津総合（千葉２位）

１２：３０ 昌平（埼玉１位）対文星芸大付（栃木２位）

◇横須賀スタジアム

▽２回戦

１０：００ 健大高崎（群馬１位）対土浦日大（茨城２位）

１２：３０ 帝京（東京１位）対＜山梨学院・横浜隼人の勝者＞