【ケンタッキーダービー】メイジが優勝…レース結果（全着順）

海外馬券発売対象の第１４９回ケンタッキーダービー（ダート２０００メートル）が６日（日本時間７日）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われ、メイジ（牡３歳、G.デルガド厩舎）が優勝。日本から出走したデルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎）は６着に敗れた。全馬の着順は以下の通り。
【レース結果】
１着 ８番メイジ（牡３、Ｊ．カステリャーノ）
２着 ３番トゥーフィルズ（牡３、Ｊ．ラブベリー）
３着 １４番エンジェルオブエンパイア（牡３、Ｆ．プラ）
４着 １１番ディスアーム（牡３、Ｊ．ロザリオ）
５着 １番ヒットショー（牡３、Ｍ．フランコ）
６着 １７番デルマソトガケ（牡３、Ｃ．ルメール）
７着 ５番タピットトライス（牡３、Ｌ．サエス）
８着 １６番レイズケイン（牡３、Ｇ．コラレス）
９着 １８番ロケットキャン（牡３、Ｊ．アルバラード）
１０着 ４番コンフィデンスゲーム（牡３、Ｊ．グラハム）
１１着 １３番サンサンダー（牡３、Ｂ．ヘルナンデスＪｒ．）
１２着 ２２番マンダリンヒーロー（牡３、木村和士）
１３着 ７番リインカーネイト（牡３、Ｊ．ヴェラスケス）
１４着 ６番キングズバーンズ（牡３、Ｊ．オルティス）
１５着 ２３番キングラッセル（牡３、Ｒ．ベハラーノ）
１６着 ２番ヴェリファイング（牡３、Ｔ．ガファリオン）
１７着 １２番ジェイシズロード（牡３、Ｆ．ジェルー）
１８着 ２１番サイクロンミスチーフ（牡３、Ｉ．オルティスＪｒ．）
取消 ９番スキナー（牡３、Ｊ．ヘルナンデス）
取消 １０番プラクティカルムーブ（牡３、Ｒ．ヴァスケス）
取消 １５番フォルテ（牡３、Ｉ．オルティスＪｒ．）
取消 １９番ロードマイルズ（牡３、Ｐ．ロペス）
取消 ２０番コンティノアール（牡３、坂井瑠星）
Mage works his good magic to win the 149th Kentucky Derby 🏆— Kentucky Derby (@KentuckyDerby) May 7, 2023
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