【ケンタッキーダービー】メイジが優勝…レース結果（全着順）

海外馬券発売対象の第149回ケンタッキーダービー(ダート2000メートル)が6日(日本時間7日)、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われ、メイジ(牡3歳、G.デルガド厩舎)が優勝。日本から出走したデルマソトガケ(牡3歳、栗東・音無秀孝厩舎)は6着に敗れた。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

1着 8番メイジ(牡3、J.カステリャーノ)

2着 3番トゥーフィルズ(牡3、J.ラブベリー)

3着 14番エンジェルオブエンパイア(牡3、F.プラ)

4着 11番ディスアーム(牡3、J.ロザリオ)

5着 1番ヒットショー(牡3、M.フランコ)

6着 17番デルマソトガケ(牡3、C.ルメール)

7着 5番タピットトライス(牡3、L.サエス)

8着 16番レイズケイン(牡3、G.コラレス)

9着 18番ロケットキャン(牡3、J.アルバラード)

10着 4番コンフィデンスゲーム(牡3、J.グラハム)

11着 13番サンサンダー(牡3、B.ヘルナンデスJr.)

12着 22番マンダリンヒーロー(牡3、木村和士)

13着 7番リインカーネイト(牡3、J.ヴェラスケス)

14着 6番キングズバーンズ(牡3、J.オルティス)

15着 23番キングラッセル(牡3、R.ベハラーノ)

16着 2番ヴェリファイング(牡3、T.ガファリオン)

17着 12番ジェイシズロード(牡3、F.ジェルー)

18着 21番サイクロンミスチーフ(牡3、I.オルティスJr.)

取消 9番スキナー(牡3、J.ヘルナンデス)

取消 10番プラクティカルムーブ(牡3、R.ヴァスケス)

取消 15番フォルテ(牡3、I.オルティスJr.)

取消 19番ロードマイルズ(牡3、P.ロペス)

取消 20番コンティノアール(牡3、坂井瑠星)

Mage works his good magic to win the 149th Kentucky Derby 🏆



Catch the full replay ⤵️ pic.twitter.com/wXp1qAyN9z