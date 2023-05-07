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【ケンタッキーダービー】メイジが優勝…レース結果（全着順）

スポーツ報知

　海外馬券発売対象の第１４９回ケンタッキーダービー（ダート２０００メートル）が６日（日本時間７日）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われ、メイジ（牡３歳、G.デルガド厩舎）が優勝。日本から出走したデルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎）は６着に敗れた。全馬の着順は以下の通り。

【レース結果】

１着　８番メイジ（牡３、Ｊ．カステリャーノ）

２着　３番トゥーフィルズ（牡３、Ｊ．ラブベリー）

３着　１４番エンジェルオブエンパイア（牡３、Ｆ．プラ）

４着　１１番ディスアーム（牡３、Ｊ．ロザリオ）

５着　１番ヒットショー（牡３、Ｍ．フランコ）

６着　１７番デルマソトガケ（牡３、Ｃ．ルメール）

７着　５番タピットトライス（牡３、Ｌ．サエス）

８着　１６番レイズケイン（牡３、Ｇ．コラレス）

９着　１８番ロケットキャン（牡３、Ｊ．アルバラード）

１０着　４番コンフィデンスゲーム（牡３、Ｊ．グラハム）

１１着　１３番サンサンダー（牡３、Ｂ．ヘルナンデスＪｒ．）

１２着　２２番マンダリンヒーロー（牡３、木村和士）

１３着　７番リインカーネイト（牡３、Ｊ．ヴェラスケス）

１４着　６番キングズバーンズ（牡３、Ｊ．オルティス）

１５着　２３番キングラッセル（牡３、Ｒ．ベハラーノ）

１６着　２番ヴェリファイング（牡３、Ｔ．ガファリオン）

１７着　１２番ジェイシズロード（牡３、Ｆ．ジェルー）

１８着　２１番サイクロンミスチーフ（牡３、Ｉ．オルティスＪｒ．）

取消　９番スキナー（牡３、Ｊ．ヘルナンデス）

取消　１０番プラクティカルムーブ（牡３、Ｒ．ヴァスケス）

取消　１５番フォルテ（牡３、Ｉ．オルティスＪｒ．）

取消　１９番ロードマイルズ（牡３、Ｐ．ロペス）

取消　２０番コンティノアール（牡３、坂井瑠星）

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