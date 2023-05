◆米大リーグ カージナルス―タイガース(6日・セントルイス=ブッシュ・スタジアム)

WBC日本の世界一に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手(25)が6日(日本時間7日)、本拠のタイガース戦に「1番・右翼」に入り3安打で3試合連続マルチ安打となり、打率を3割4厘まで上げた。

3日のエンゼルス戦、大谷翔平投手に3三振を喫し「タイミングの取り方を少し調整した。つま先でタイミングを取った」と打撃を修正。

すると4日の同カードで自身初の1試合4安打すると5日のタイガース戦では適時二塁打含む4打数2安打1打点。そしてこの日は初回に三塁前にバント安打、5回にも遊撃へ足で稼いだ内野安打で早くもマルチ安打を決めた。7回には四球を選び9回、再び遊撃内野安打して3安打猛打賞、一時3割台に落ちた出塁率は4割4分2厘にまではね上がった。

NOOOOOT! Lars fires the cannon to keep the game tied. 💪 pic.twitter.com/LRI7JwJXnN