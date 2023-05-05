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【新潟大賞典】枠順確定　４連勝中のスパイダーゴールドは８枠１５番　キラーアビリティは５枠１０番

スポーツ報知
スパイダーゴールド

◆第４５回新潟大賞典・Ｇ３（５月７日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

　出走馬１６頭の枠順が５月５日、決定した。

　未勝利から４連勝で勢いに乗るスパイダーゴールド（牡４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１５番から重賞初制覇を目指す。

　また、２１年のＧ１ホープフルＳなど重賞２勝のキラーアビリティ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は５枠１０番に入った。昨年の新潟大賞典２着馬カイザーバローズ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）は７枠１４番から巻き返しを狙う。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）トーラスジェミニ　牡７　５８　木幡　育也

（２）カラテ　牡７　５９　菅原　明良

（３）レッドランメルト　牡４　５６　荻野　極

（４）ショウナンマグマ　牡４　５７　石橋　脩

（５）ブラヴァス　牡７　５７　今村　聖奈

（６）セイウンハーデス　牡４　５６　津村　明秀

（７）カレンルシェルブル　牡５　５７　斎藤　新

（８）モズベッロ　牡７　５７・５　角田　大和

（９）ロングラン　セン５　５５　勝浦　正樹

（１０）キラーアビリティ　牡４　５９　北村　友一

（１１）イクスプロージョン　牡５　５７　和田　竜二

（１２）ヤマニンサルバム　牡４　５６　浜中　俊

（１３）ピースワンパラディ　牡７　５７・５　丹内　祐次

（１４）カイザーバローズ　牡５　５６　藤岡　佑介

（１５）スパイダーゴールド　牡４　５６　石川　裕紀人

（１６）ハヤヤッコ　牡７　５８・５　丸山　元気

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