【新潟大賞典】枠順確定　４連勝中のスパイダーゴールドは８枠１５番　キラーアビリティは５枠１０番

◆第４５回新潟大賞典・Ｇ３（５月７日、新潟競馬場・芝２０００メートル）
出走馬１６頭の枠順が５月５日、決定した。
未勝利から４連勝で勢いに乗るスパイダーゴールド（牡４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１５番から重賞初制覇を目指す。
また、２１年のＧ１ホープフルＳなど重賞２勝のキラーアビリティ（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ディープインパクト）は５枠１０番に入った。昨年の新潟大賞典２着馬カイザーバローズ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）は７枠１４番から巻き返しを狙う。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）トーラスジェミニ 牡７ ５８ 木幡 育也
（２）カラテ 牡７ ５９ 菅原 明良
（３）レッドランメルト 牡４ ５６ 荻野 極
（４）ショウナンマグマ 牡４ ５７ 石橋 脩
（５）ブラヴァス 牡７ ５７ 今村 聖奈
（６）セイウンハーデス 牡４ ５６ 津村 明秀
（７）カレンルシェルブル 牡５ ５７ 斎藤 新
（８）モズベッロ 牡７ ５７・５ 角田 大和
（９）ロングラン セン５ ５５ 勝浦 正樹
（１０）キラーアビリティ 牡４ ５９ 北村 友一
（１１）イクスプロージョン 牡５ ５７ 和田 竜二
（１２）ヤマニンサルバム 牡４ ５６ 浜中 俊
（１３）ピースワンパラディ 牡７ ５７・５ 丹内 祐次
（１４）カイザーバローズ 牡５ ５６ 藤岡 佑介
（１５）スパイダーゴールド 牡４ ５６ 石川 裕紀人
（１６）ハヤヤッコ 牡７ ５８・５ 丸山 元気