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【セパ公示】（４日）ロッテが中村稔弥を抹消し森遼大朗を登録、日本ハムは北山亘基を登録、
2023年5月4日 11時18分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽楽天 松井友飛投手
▽ロッテ 森遼大朗投手
▽日本ハム 北山亘基投手
【同抹消】
▽ロッテ 中村稔弥投手
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