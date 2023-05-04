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【セパ公示】（４日）ロッテが中村稔弥を抹消し森遼大朗を登録、日本ハムは北山亘基を登録、

スポーツ報知
森遼大朗

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽楽天　松井友飛投手

　▽ロッテ　森遼大朗投手

　▽日本ハム　北山亘基投手

　【同抹消】

　▽ロッテ　中村稔弥投手

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