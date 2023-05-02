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山下美夢有は上田桃子、神谷そら　馬場咲希は尾関彩美悠、岩井明愛と同組　ワールドレディスサロンパスカップ予選Ｒ

スポーツ報知
山下美夢有

◆女子プロゴルフツアー　メジャー初戦　ワールドレディスサロンパスカップ　練習日（２日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７８０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）

　４日に始まる予選ラウンド（Ｒ）の組み合わせが発表になった。

　昨季年間女王で６人目の大会連覇に挑む山下美夢有は、上田桃子、神谷そらと、第１Ｒは午前８時１０分にインからスタートする。

　初出場のアマチュアの馬場咲希は尾関彩美悠、岩井明愛と同組で、第１Ｒは午前８時に１０番からティーオフする。

　以下、主な予選ラウンドのペアリング。（★はインスタート、（）内は第２Ｒのスタート時間）

　・★７時４０分（１２時００分）　川崎春花、高橋彩華、永峰咲希

　・★７時５０分（１２時１０分）　吉元ひかる、岩井千怜、稲見萌寧

　・★８時００分（１２時２０分）　馬場咲希、尾関彩美悠、岩井明愛

　・★８時１０分（１２時３０分）　神谷そら、上田桃子、山下美夢有

　・★８時３０分（１２時５０分）　新垣比菜、桜井心那、安田祐香

　・１１時４０分（★７時２０分）　堀琴音、イ・ソミ、穴井詩

　・１１時５０分（★７時３０分）　吉田優利、パク・ミンジ、西郷真央

　・１２時００分（★７時４０分）　菅沼菜々、キム・スジ、原英莉花

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