山下美夢有は上田桃子、神谷そら　馬場咲希は尾関彩美悠、岩井明愛と同組　ワールドレディスサロンパスカップ予選Ｒ

◆女子プロゴルフツアー メジャー初戦 ワールドレディスサロンパスカップ 練習日（２日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７８０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）
４日に始まる予選ラウンド（Ｒ）の組み合わせが発表になった。
昨季年間女王で６人目の大会連覇に挑む山下美夢有は、上田桃子、神谷そらと、第１Ｒは午前８時１０分にインからスタートする。
初出場のアマチュアの馬場咲希は尾関彩美悠、岩井明愛と同組で、第１Ｒは午前８時に１０番からティーオフする。
以下、主な予選ラウンドのペアリング。（★はインスタート、（）内は第２Ｒのスタート時間）
・★７時４０分（１２時００分） 川崎春花、高橋彩華、永峰咲希
・★７時５０分（１２時１０分） 吉元ひかる、岩井千怜、稲見萌寧
・★８時００分（１２時２０分） 馬場咲希、尾関彩美悠、岩井明愛
・★８時１０分（１２時３０分） 神谷そら、上田桃子、山下美夢有
・★８時３０分（１２時５０分） 新垣比菜、桜井心那、安田祐香
・１１時４０分（★７時２０分） 堀琴音、イ・ソミ、穴井詩
・１１時５０分（★７時３０分） 吉田優利、パク・ミンジ、西郷真央
・１２時００分（★７時４０分） 菅沼菜々、キム・スジ、原英莉花