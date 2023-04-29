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【セパ公示】（２９日）中日が龍空、西武が今井達也、オリックスが近藤大亮を抹消
2023年4月29日 12時15分
スポーツ報知
【出場選手登録】
▽中日 松葉貴大投手
【同抹消】
▽中日 龍空内野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽オリックス 小木田敦也投手
【同抹消】
▽オリックス 近藤大亮投手
▽西武 今井達也投手
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