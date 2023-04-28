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【青葉賞】枠順確定　重賞初Ｖを目指すスキルヴィングは６枠１１番　グランヴィノスは４枠６番

スポーツ報知
スキルヴィング

◆第３０回青葉賞・Ｇ２（４月２９日、東京競馬場・芝２４００メートル）

　出走馬１５頭の枠順が４月２８日、決定した。

　今回と同じ舞台のゆりかもめ賞で３馬身差完勝のスキルヴィング（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）は６枠１１番から重賞初制覇を目指す。

　また、ヴィルシーナなどＧ１馬３頭を兄姉に持つグランヴィノス（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は４枠６番に入った。若葉Ｓ４着のハーツコンチェルト（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ハーツクライ）は３枠４番から巻き返しを狙う。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）マイネルエンペラー　牡３　５６　和田　竜二

（２）ティムール　牡３　５６　三浦　皇成

（３）ヨリマル　牡３　５６　菅原　明良

（４）ハーツコンチェルト　牡３　５６　松山　弘平

（５）アームブランシュ　牡３　５６　吉田　豊

（６）グランヴィノス　牡３　５６　ダミアン　レーン

（７）ニシノレヴナント　牡３　５６　大野　拓弥

（８）ヒシタイカン　牡３　５６　ミルコ・デムーロ

（９）シャドウソニック　牡３　５６　坂井　瑠星

（１０）サヴォーナ　牡３　５６　池添　謙一

（１１）スキルヴィング　牡３　５６　クリストフ・ルメール

（１２）アサカラキング　牡３　５６　石川　裕紀人

（１３）メイテソーロ　牡３　５６　川田　将雅

（１４）マサハヤウォルズ　牡３　５６　永野　猛蔵

（１５）ロゼル　牡３　５６　津村　明秀

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