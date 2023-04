モデルでタレントのローラが27日までに自身のインスタグラムを更新。華やかな和装姿を公開した。

ローラは濃色の和服姿で、茶室でお茶をたてる姿を投稿。「The art of tea ceremony teaches the beauty of life 生きることの美しさを教えてくれる茶道の道」と、英文と日本語を併記して、茶道への思いを綴った。この投稿にはたくさんの「いいね!」と共に「渋い着物も似合っちゃうね」「内面の美しさが出ていて素敵すぎる」など多くのコメントが寄せられた。

現在33歳のローラは米ロサンゼルスを拠点に活動中。投稿では濃い目の髪色で着物を着こなしており「ローラ黒髪にしたのー?素敵!」「似合ってるよ」とその髪色も話題になっている。