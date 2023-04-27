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【巨人】ニューエラの新デザインキャップを２８日から発売

スポーツ報知
ニューエラ製のキャップとバケットハットをかぶるブリンソン（左）とウォーカー（球団提供）

　巨人は２７日、ニューエラ製の新デザインキャップを２８日から「ジャイアンツ公式オンラインストア」と「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ　ＮＥＷ　ＥＲＡ」、「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ　１ｓｔ　ＢＡＳＥ」で発売すると発表した。

　多くのモデルを販売し、筆記体デザイン（Ｓｃｒｉｐｔ　Ｇｉａｎｔｓ）はキャップに加えて、新たにバケットハットも販売するという。商品は以下の通り。

　【商品一覧】全て税込み

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　　Ａ　ＦＲＡＭＥ　ＴＲ（ＢＩＧ　Ｇ）　ＢＬＡＣＫ／ＷＨＩＴＥ　　　　各４２００円

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　　Ａ　ＦＲＡＭＥ　ＴＲ（ＧＩＡＮＴＳ）　ＢＬＡＣＫ／ＮＡＶＹ／ＷＨＩＴＥ　　　各４２００円

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　　９２０ＥＳ（ＣＯＬＬＥＧＥ　ＧＩＡＮＴＳ）　ＧＲＥＥＮ／ＭＵＬＴＩ／ＮＡＶＹ　　各４８００円

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　　９３０（Ｍｉｎｉ　ＯＬＤ　Ｇ）　ＢＬＡＣＫ／ＧＲＡＹ　　　　各４８００円

・　ＮＥＷ　ＥＲＡ　　９３０（ＯＬＤ　ＴＧ）ＰＥＢＢＬＥ　　　　　４８００円

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　　９３０（ＧＩＡＢＢＩＴ　ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ）　ＢＬＡＣＫ／ＷＨＩＴＥ　　　各４８００円

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　　９３０（Ｓｃｒｉｐｔ　Ｇｉａｎｔｓ）　ＫＨＡＫＩ／ＮＡＶＹ／ＢＲＯＷＮ／ＷＨＩＴＥ　各４８００円

・　ＮＥＷ　ＥＲＡ　　ＢＵＣＫＥＴ（Ｓｃｒｉｐｔ　Ｇｉａｎｔｓ）　ＮＡＶＹ／ＷＨＩＴＥ　　　　各５０００円

　・ＮＥＷ　ＥＲＡ　ＧＯＬＦ　Ａ　ＦＲＡＭＥ　ＴＲ（Ｇ）　ＭＵＬＴＩハウンドトゥース　　５０００円

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