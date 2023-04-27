【巨人】ニューエラの新デザインキャップを２８日から発売

巨人は２７日、ニューエラ製の新デザインキャップを２８日から「ジャイアンツ公式オンラインストア」と「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＮＥＷ ＥＲＡ」、「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ １ｓｔ ＢＡＳＥ」で発売すると発表した。
多くのモデルを販売し、筆記体デザイン（Ｓｃｒｉｐｔ Ｇｉａｎｔｓ）はキャップに加えて、新たにバケットハットも販売するという。商品は以下の通り。
【商品一覧】全て税込み
・ＮＥＷ ＥＲＡ Ａ ＦＲＡＭＥ ＴＲ（ＢＩＧ Ｇ） ＢＬＡＣＫ／ＷＨＩＴＥ 各４２００円
・ＮＥＷ ＥＲＡ Ａ ＦＲＡＭＥ ＴＲ（ＧＩＡＮＴＳ） ＢＬＡＣＫ／ＮＡＶＹ／ＷＨＩＴＥ 各４２００円
・ＮＥＷ ＥＲＡ ９２０ＥＳ（ＣＯＬＬＥＧＥ ＧＩＡＮＴＳ） ＧＲＥＥＮ／ＭＵＬＴＩ／ＮＡＶＹ 各４８００円
・ＮＥＷ ＥＲＡ ９３０（Ｍｉｎｉ ＯＬＤ Ｇ） ＢＬＡＣＫ／ＧＲＡＹ 各４８００円
・ ＮＥＷ ＥＲＡ ９３０（ＯＬＤ ＴＧ）ＰＥＢＢＬＥ ４８００円
・ＮＥＷ ＥＲＡ ９３０（ＧＩＡＢＢＩＴ ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ） ＢＬＡＣＫ／ＷＨＩＴＥ 各４８００円
・ＮＥＷ ＥＲＡ ９３０（Ｓｃｒｉｐｔ Ｇｉａｎｔｓ） ＫＨＡＫＩ／ＮＡＶＹ／ＢＲＯＷＮ／ＷＨＩＴＥ 各４８００円
・ ＮＥＷ ＥＲＡ ＢＵＣＫＥＴ（Ｓｃｒｉｐｔ Ｇｉａｎｔｓ） ＮＡＶＹ／ＷＨＩＴＥ 各５０００円
・ＮＥＷ ＥＲＡ ＧＯＬＦ Ａ ＦＲＡＭＥ ＴＲ（Ｇ） ＭＵＬＴＩハウンドトゥース ５０００円