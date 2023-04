【クイーンエリザベス２世Ｃ】ジェラルディーナとプログノーシスが最終追い切りでともに軽快な動き

◆クイーンエリザベス2世C・G1(4月30日、香港シャティン競馬場・芝2000メートル)=4月26日、シャティン競馬場

大阪杯で6着だったジェラルディーナ(牝5歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス)と金鯱賞を制したプログノーシス(牡5歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト)が現地のシャティン競馬場・芝コースで最終追い切りを行った。

ジェラルディーナは団野大成騎手(レースはクリスチャン・デムーロ騎手)がまたがり、4ハロン49秒6―2ハロン22秒1。「常歩からの動きが昨日よりもだいぶ良かったですし、非常に弾む感じがあったので、いいと思いました。芝でのキャンターが初めてだったので若干気をつかうところはありましたが、直線の動きはすごく良かったです」と好仕上がりを伝えた。

一方、前走の金鯱賞で重賞初勝利を挙げたプログノーシスは、4ハロン53秒2―2ハロン24秒1。新コンビを組むザカリー・パートン騎手は「非常に乗りやすく、素晴らしい馬で驚きました。リラックスしており、全く問題ない調教だったと思います。最後までいい感じでしたし、満足しています」と好感触をつかんだ様子だった。

同レースに出走するダノンザキッド(牡5歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ)と、チェアマンズスプリントプライズに出走するアグリ(牡4歳、栗東・安田隆行厩舎、父カラヴァッジオ)はともにAWコースをキャンター。4月27日に最終追い切りを行う予定。

