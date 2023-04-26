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フィギュア強化選手発表　特別強化に宇野昌磨、りくりゅう、坂本花織ら　紀平梨花は強化選手Ｂ

スポーツ報知
宇野昌磨

　日本スケート連盟は２６日、令和５年度のフィギュアスケートの強化選手を発表した。

　特別強化選手は、男子で世界選手権連覇を果たした宇野昌磨（トヨタ自動車）、２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）ら８人、女子は世界選手権で日本勢初の２連覇を達成した坂本花織（シスメックス）や、世界ジュニアで日本女子最年少Ｖを果たした島田麻央（木下アカデミー）ら７人となった。またペアは、世界選手権金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が選ばれた。

　また女子で昨季けがから復帰した紀平梨花（トヨタ自動車）は、強化選手Ｂに入った。

　アイスダンスは、世界選手権で日本勢過去最高と並ぶ１１位に入った村元哉中、高橋大輔組（関大ＫＦＳＣ）、２２年北京五輪代表の小松原美里、尊組（倉敷ＦＳＣ）が強化選手Ａとなった。

　竹内洋輔・強化部長は、都内で取材に応じ「厳しい基準の中、日本人選手がこれだけの結果を残した。（特別強化選手が）こんなに多いのは初めてじゃないですかね」と話した。

▽特別強化選手

【男子】宇野昌磨（トヨタ自動車）、島田高志郎（木下グループ）、友野一希（上野芝ク）、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・目黒日大高）、山本草太（中京大）、佐藤駿（明大）、吉岡希（法大）

【女子】坂本花織（シスメックス）、三原舞依（シスメックス）、島田麻央（木下アカデミー）、渡辺倫果（ＴＯＫＩＯインカラミ・法大）、吉田陽菜（木下アカデミー）、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（東北高）

【ペア】三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）

▽強化選手Ａ

【男子】森口澄士（木下アカデミー）、片伊勢武アミン（関大）、佐々木晴也（京大）

【女子】青木祐奈（日大）、櫛田育良（木下アカデミー）

【アイスダンス】村元哉中、高橋大輔組（関大ＫＦＳＣ）、小松原美里、尊組（倉敷ＦＳＣ）

▽強化選手Ｂ

【男子】壷井達也（シスメックス）、中村俊介（木下アカデミー）、三宅星南（関空スケート）、中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）、垣内珀琉（ひょうご西宮ＦＳＣ）、周藤集（ＭＦアカデミー）、田内誠悟（名東ＦＳＣ）

【女子】河辺愛菜（中京大）、柴山歩（木下アカデミー）、紀平梨花（トヨタ自動車）、奥野友莉菜（駒場学園高）、高木謠（東京女子学院）、村上遥奈（木下アカデミー）

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