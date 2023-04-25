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【巨人】２５日の阪神戦（甲子園）は雨天中止

スポーツ報知
甲子園

　２５日１８時から甲子園で予定されていた阪神・巨人戦は雨天のため中止が決まった。巨人の予告先発は戸郷、阪神は西勇だった。

　巨人は今季初の雨天中止。

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