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【巨人】２５日の阪神戦（甲子園）は雨天中止
2023年4月25日 15時49分
スポーツ報知
２５日１８時から甲子園で予定されていた阪神・巨人戦は雨天のため中止が決まった。巨人の予告先発は戸郷、阪神は西勇だった。
巨人は今季初の雨天中止。
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