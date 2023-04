吉田正尚、８回に日本人メジャー初の１イニング２発　２本目はグランドスラム！

◆米大リーグ ブルワーズ―レッドソックス(23日・ミルウォーキー=アメリカンファミリー・フィールド)

レッドソックスの吉田正尚外野手(29)が23日(日本時間24日)、敵地のブルワーズ戦に「4番・左翼」で出場し、8回に日本人初の1イニング2本塁打の快挙をやってのけた。

12試合ホームランのなかった吉田のバットが一気に火を噴いた。8回、ターナーが同点アーチを放った直後だった。カウント1-2からの4球目の内角カーブをとらえた。打球はわずか21度、175キロの弾丸ライナーで右翼席に飛びこむ13試合ぶりのアーチ。そして打者一巡してまわった2死満塁では右腕グエラに簡単に2ストライクに追い込まれるも内角のスライダーを今度は右翼二階席にたたきこんだ。

第1打席は1死一、三塁から右犠飛。右翼浅い打キュだったが三塁走者のバードゥーゴが果敢に本塁突入し、間一髪セーフになった。第2打席は空振り三振、第3打席は一ゴロだった。

吉田はメジャー4試合目の3日のパイレーツ戦に本拠フェンウェイ・パーク左中間のグリーンモンスター越えの1号を放って以来の一発。20日のツインズ戦で2本のタイムリーヒットを放ち、連続打席無安打を21でストップすると、その後3試合に13打数5安打と調子を上げてきた。

Masataka Yoshida's second homer of the inning was SLAMMED to right! 😱 pic.twitter.com/ySDpYYy01V