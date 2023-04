◆米大リーグ マリナーズ―カージナルス(23日・シアトル=T―モバイル・パーク)

WBC日本の世界一に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手(25)が23日(日本時間24日)、敵地のマリナーズ戦に「1番・右翼」に入り、1回に右腕フレクセンからプレーボール直後の初球を右中間にライナーでたたき込んだ。自身5試合ぶりの一発で初回先頭打者アーチは昨年、1本打っており2本目。

ヌートバーは開幕のブルージェイズ戦でスライディングした際に左手親指を突き指して負傷者リスト(IL)入り。復帰2試合目の17日のパイレーツ戦では6回に右翼ブルペンに今季1号となる同点2ランを放ち、三塁ベースを回る際にはお得意のペッパーミル・パフォーマンスを披露。ファンの「ヌーイング」の大声援に応えた。

▼次ページにヌートバーの先頭打者アーチ動画

Lars Nootbaar pounces on the first pitch in Seattle.



(MLB x @SIRIUSXM) pic.twitter.com/4BSoFT2Y1E