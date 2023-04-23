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【ＤｅＮＡ】坂本裕哉を登録抹消　今季中継ぎ２試合登板で防御率４・５０

スポーツ報知
DeNAの坂本裕哉

　ＤｅＮＡは２３日、坂本裕哉投手の出場選手登録を抹消した。

　今季はリリーフで２試合に登板し、計４イニングを投げて０勝０敗、防御率４・５０だった。この日先発の東克樹投手が出場選手登録された。

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