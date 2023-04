【香港チャンピオンズデー】現地で「すでに注目を集めている」日本馬は”野田小子”…昨年の香港Ｃで２着好走

国際G1・3競走が組まれる香港チャンピオンズデーが30日に香港・シャティン競馬場で開催される。メインのクイーンエリザベス2世C(芝2000メートル)は日本から3頭が参戦するが、日本のヒシイグアスと地元のロシアンエンペラーが回避したため7頭立てとなる見込みだ。またチェアマンズスプリントプライズ(芝1200メートル)に参戦する日本馬はアグリの1頭で、チャンピオンズマイル(芝1600メートル)に参戦する日本馬はいない。

香港ジョッキークラブは22日のSNSで日本馬の調教動画などをアップ。香港表記で「野田小子」と表現される日本馬について「ダノンザキッドが(香港に)戻ってきて、彼はすでに注目を集めています」とつづり、トラックで調整を進める昨年末の香港カップ2着馬を取り上げていた。ちなみに他の日本馬はプログノーシス「先見」、ジェラルディーナ「吉典娜」、アグリ「愛勁利」とそれぞれ表記されている。日本馬が参戦するレースの出走予定馬は以下の通り(※馬名、性齢、負担重量、調教師(調教国)=レーティングの順)

◆クイーンエリザベス2世C・G1(芝2000メートル)出走予定馬=日本時間17時40分発走予定

ロマンチックウォリアー せん5 57 C.シャム(香)=124

ドバイオナー せん5 57 W.ハガス(英)=122

ダノンザキッド 牡5 57 安田隆行(日)=118

トゥールビヨンダイヤモンド せん6 57 C.シャム(香)=116

マネーキャッチャー せん5 57 F.ロー(香)=115

プログノーシス 牡5 57 中内田充正(日)=113

ジェラルディーナ 牝5 55・5 斉藤崇史(日)=115

◆チェアマンズスプリントプライズ・G1(芝1200メートル)出走予定馬=日本時間15時50分発走予定

ラッキースワイネス せん4 57 K.マン(香)=123

ウェリントン せん6 57 R.ギブソン(香)=121

サイトサクセス せん6 57 J.サイズ(香)=116

クーリエワンダー せん5 57 J.サイズ(香)=114

デュークワイ せん7 57 P.ング(香)=111

フレーミングリブ 牡 4 57 H.パーマー (英)=111

アグリ 牡4 57 安田隆行(日)=110

コーディーセプスシックス せん4 57 R.ギブソン(香)=110

マスターエイト せん5 57 F.ロー(香)=108

ナーバスウィットネス せん5 57 D.ヘイズ(香)=104

Danon The Kid's back and he's already turning heads! 😍#ダノンザキッド 🎌 | #競馬 | @netkeiba pic.twitter.com/rh52BT9Aqu