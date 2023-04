とにかく明るい安村、英国で大爆笑かっさらう！超人気番組で“パンイチ芸”披露に「アンビリーバブル！」

お笑い芸人のとにかく明るい安村が、一躍英国で人気者になった。

歌手のスーザン・ボイル、ポール・ポッツを発掘した英人気オーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント(BGT)」が23日、公式ツイッターを更新。同番組に出演した安村の「パンいち芸」を公開した。

安村は人気ボーイズグループのワン・ダイレクションなどのデビューをてがけた有名プロデューサー、サイモン・コーウェルら審査員と満員の観客の前で、自身の代表的持ちネタ、パンツ一丁でまるで何も着ていないような“裸”ポーズを決める「安心してください、履いてますよ」を英語バージョンで披露。サッカー選手、騎手、「007」のジェームス・ボンドになりきってポーズを決めた。

これには審査員も立ち上がり手をたたいて大爆笑。観客も大受けで、安村がポーズ後のおきまり文句を英語で「アイム・ウェアリング~」と言うと、会場に「パ~ンツ」の大合唱が響き渡った。

BGT公式は「アンビリーバブル!(信じられない!)」「『とにかく』のおもしろすぎる裸芸は最初から最後まで笑わせてくれた。でも安心して。履いています」と動画とともにつぶやいた。

ネット上では「クレージーな男だ!とにかく笑った」「おもしろすぎ」「泣くほど笑っちゃった」など英国の番組視聴者から大反響。日本人からは「なんか感動しちゃったやっぱり笑いは世界共通なんだね」「安村かっこいいな。爆笑させるだけじゃなくて、会場のライブ感がすばらしい」「会場との一体感がものすごい」と感動の声があふれた。

英語版「安心してください、履いてますよ」はこちら→ → →

UNBELIEVABLE!



Tonikaku had us laughing from start to finish with his HILARIOUS naked poses! But don't worry, he's wearing 🩲: https://t.co/jdRwgZoUmw#BGT #BritainsGotTalent @yasudebu pic.twitter.com/7hNe5uSfkv