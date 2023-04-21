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【読売マイラーズＣ】復権を期すシュネルマイスターは６枠１０番　連覇のかかるソウルラッシュは８枠１５番　枠順決定

スポーツ報知
シュネルマイスター

◆第５４回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２３日、京都・芝１６００メートル）

　京都競馬場のグランドオープン後、初の重賞となる第５４回読売マイラーズＣの枠順が４月２１日、決定した。Ｇ１・１勝、２着２回と実績上位のシュネルマイスター（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キングマン）は６枠１０番。２１年１０月の毎日王冠以来の白星で復権を目指す。連覇を狙うソウルラッシュ（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は８枠１５番から連覇を狙う。３連勝と勢いに乗るジャスティンスカイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、２枠３番から重賞初制覇に挑戦する。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）グラティアス　牡５　５７　ミルコ・デムーロ

（２）トリプルエース　牡６　５７　団野　大成

（３）ジャスティンスカイ　牡４　５７　川田　将雅

（４）サヴァ　牡５　５７　松若　風馬

（５）ゴールデンシロップ　牡５　５７　藤岡　佑介

（６）ダイメイフジ　牡９　５７　池添　謙一

（７）ガイアフォース　牡４　５８　西村　淳也

（８）マテンロウオリオン　牡４　５７　横山　典弘

（９）ザイツィンガー　牡７　５７　北村　友一

（１０）シュネルマイスター　牡５　５８　クリストフ・ルメール

（１１）ビーアストニッシド　牡４　５７　岩田　康誠

（１２）キングエルメス　牡４　５７　坂井　瑠星

（１３）シャイニーロック　牡７　５７　酒井　学

（１４）エアロロノア　牡６　５７　武　豊

（１５）ソウルラッシュ　牡５　５８　松山　弘平

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