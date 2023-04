ヤンキース・ジャッジが大谷翔平から主役の座を奪い返し　大谷の本塁打キャッチから先制６号２ラン

◆米大リーグ ヤンキース―エンゼルス(19日・ニューヨーク=ヤンキースタジアム)

昨季62本塁打を放ってリーグ新記録を塗り替えたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手(30)が、エンゼルス・大谷翔平投手(28)から主役の座を奪い返した。

21、22年のMVPに輝いた2人の直接対決として大きな注目を集めるエンゼルス―ヤンキースの3連戦。前日18日(同19日)の初戦は、旧ヤンキースタジアム開場から100周年という節目の試合だったが、大谷が初回に、右翼を守っていたジャッジの頭を越える4号2ランを放って先制点をたたき出し、試合もエンゼルスが勝った。

この日は大谷の1打席目の飛距離125メートルの大飛球を中堅を守ったジャッジがお手玉しながらもスーパーキャッチ。見送れば柵越えかという当たりをジャッジか阻止し、ヤンキースタジアムは大歓声に包み込まれた。ジャッジは昨季も大谷の本塁打性の当たりをキャッチしており、2年連続の“ホームランキャッチ”となった。

すると1回裏には無死一塁でジャッジが左翼へ先取点となる6号2ラン。本拠地のニューヨーク。ヤンキースタジアムで主役の座を奪い返した。ジャッジは前日の試合終了後、大谷について「彼の大ファン。打席の中だけではなく、マウンドでの投球を見るのも好き。あと2試合彼を見ることが出来るのはエキサイティングだよ」と話していた。

▼次ページにジャッジの先制2ランの動画

Top of the 1st: @TheJudge44 robs a homer.



Bottom of the 1st: He clobbers one. pic.twitter.com/o5O4vyG1IM